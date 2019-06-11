В Україну зайшов найбільший автобусний лоукостер Європи

Фото: Flixbus (flixbus.com.ua)

Квитки від 5 євро вже у продажу

В Україні почала працювати німецька транспортна компанія Flixbus. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив міністр, Україна - перша держава поза межами ЄС, після США, де компанія розпочала роботу.

"Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні. Квитки від 5 євро вже наявні он-лайн", - написав Омелян.

Flixbus - німецька транспортна компанія, що здійснює далекі пасажирські автобусні перевезення по всій Європі і США.

Як повідомляло РБК-Україна, німецький автобусний перевізник Flixbus в липні 2017 року заявив про запуск рейсів з чотирьох міст України по європейських напрямках. Всього ж Flixbus буде їздити в Європу зі Львова, Житомира, Рівного та Києва.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи, авіакомпанія Ryanair, почав працювати в Україні в 2018 році. 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд.