Підсумки дня: 11 липня

Центр Києва перекрили власники авто з іноземною реєстрацією

Сьогодні, 11 липня, автомобілісти на єврономерах розпочали протести в Києві. Центр Києва перекрили власники авто з іноземною реєстрацією, які проводять акцію з вимогою знизити митні платежі. В центрі столиці утворилися серйозні затори. За запевненням активістів, протести будуть безстроковими. Організатори акції обіцяли залучити до 10 тис. автомобілів на іноземній реєстрації та близько 20 тис. учасників протестів. Не виключено, що вони крім урядового кварталу можуть заблокувати дороги до аеропортів "Бориспіль" і "Київ".

Українських туристів, які застрягли в аеропорту Анталії, сьогодні привезуть додому

Усіх 170 українських туристів, які застрягли в турецькому аеропорту Анталії, сьогодні доставлять додому. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За словами міністра, причиною інциденту стали технічні неполадки літака. "Сьогодні людей заберуть. Їм запропонували розміщення в готелях. Я переговорив і з туроператором, і з компанією, яка зобов'язалась їх перевозити. Там дійсно є технічна поломка літака - він на ремонті. Уже виділено новий борт", - сказав Омелян.

Комітет Ради підтримав перейменування двох областей

Комітет парламенту з питань правової політики та правосуддя підтримав законопроекти про внесення змін до статті 133 Конституції України № 8329 та 8380 стосовно перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Про це повідомив член комітету, представник уряду у Верховній раді, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко. За його словами, комітет розглянув ці проекти законів, аби вони були включені у порядок денний ВР. "Питання про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей було проголосовано на комітеті, щоб його підтримали, і було включення у порядок денний сесії", - повідомив Денисенко.

У Мексиці під час перестрілки загинула 27-річна українка

У столиці Мексики Мехіко під час перестрілки між бандитськими угрупуваннями випадково була застрелена українка Тетяна Мирутенко. В Мексику 27-річна українка приїхала разом з чоловіком-американцем і друзями, щоб відсвяткувати першу річницю свого весілля. Місцева влада заявила, що Мирутенко була з чоловіком і двома іншими друзями в ресторані в районі Ломас де Чапультепек. Група туристів якраз виходила з ресторану, коли на вулиці міста почалася стрілянина.

"Київенерго" попереджає про арешт майна боржників за тепло

Фахівці підприємства "Київенерго" спільно із Виконавчою службою почали проводити рейди по боржниках за тепло. Попереджають, що майно боржників може бути арештовано для ліквідації заборгованості. Як повідомили на підприємстві, нині заборгованість споживачів та держбюджету за тепло і гарячу воду перед "Київенерго" на 1 липня 2018 р. складає майже 3,8 млрд гривень.

Меган Маркл вразила стильними образами під час офіційного візиту в Ірландію (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі здійснили вже кілька світських виходів під час свого першого офіційного візиту в графстві Дублін, що в Ірландії. Герцог і герцогиня Сассекські встигли побувати на зустрічі з президентом Ірландії Майклом Хіггінсом і його дружиною Сабіною Койн, відвідати стадіон Кроук Парк і поспілкуватися з гельскими футболістами, а також відвідати Дублінський університет. Меган вразила стильними образами під час цього візиту. На зустріч з першими особами Ірландії Меган Маркл вибрала елегантну сукню від Roland Mouret сіро-бежевого відтінку з вирізом човником і чорні туфлі з сумочкою такого ж кольору. На зустріч з гэльскими футболістами дружина принца Гаррі змінила свій образ і з'явилася в стильному брючному костюмі чорного кольору і білій блузі.