"Київенерго" попереджає про арешт майна боржників за тепло

У разі несплати боргу перед "Київенерго" майно боржників арештують

Фахівці підприємства "Київенерго" спільно із Виконавчою службою почали проводити рейди по боржниках за тепло. Попереджають, що майно боржників може бути арештовано для ліквідації заборгованості, передає прес-служба "Київенерго".

Як повідомили на підприємстві, нині заборгованість споживачів та держбюджету за тепло і гарячу воду перед "Київенерго" на 1 липня 2018 р. складає майже 3,8 млрд гривень.

"Для врегулювання заборгованості за спожиті клієнтами послуги, якщо клієнт не реагує на попередження про заборгованість протягом трьох місяців, його справа передається до суду", - зазначає прес-служба.

Згодом рішення суду "Київенерго" передає до Виконавчої служби із заявою, аби вона добилася примусової сплати заборгованості.

"Боржник також вноситься до Єдиного реєстру боржників, що ускладнює в подальшому оформлення будь-яких угод щодо відчуження його майна. Також виконавчою службою до боржника можуть застосовуватися інші заходи примусового стягнення - наприклад, арешт коштів та майна, заборона виїзду за кордон тощо", - попередили в " Київенерго".

Уточнили також, що відсутність представників боржника за його місцезнаходженням під час візиту Виконавчої служби не є перешкодою для примусового проникнення в приміщення. Опис та продаж майна можуть бути здійснені і без участі боржника.

Зазначається, що серед боржників, котрі ігнорували попередження компанії про звернення до суду, опинилось ТОВ "Українсько-німецька клініка", що заборгувало за тепло майже 200 тис. гривень. Нещодавно Виконавча служба повідомила товариству про рішення суду щодо примусового списання коштів.

Серед боржників також є населення та різні форми ЖЕО, котрі заборгували "Київенерго" за спожиті опалення та гарячу воду майже 2,7 млрд гривень. Фахівці "Київенерго" та Виконавчої служби нещодавно також побували у кількох побутових клієнтів, котрим нагадали про необхідність погашення боргів. В іншому випадку з їх рахунків кошти спишуть примусово та проведуть опис та продаж майна.

У "Київенерго" також нагадали, що менш ніж за три тижні останні комунальні енергооб’єкти, що перебували в управлінні компанії, перейдуть місту. Функція теплопостачання міста передана комунальному підприємству "Київтеплоенерго". Проте НАК "Нафтогаз України" відмовляється підписувати контракт з КП "Київтеплоенерго" через невирішену ситуацію з боргами за газ, через що теплозабезпечення столиці є під загрозою.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Коболєв - голова правління НАК "Нафтогаз України" - розповів причини, чому досі не вдається укласти договір з "Київтеплоенерго" і забезпечити жителів Києва гарячою водою.