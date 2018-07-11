Автомобілісти на єврономерах розпочали безстрокові протести в Києві

Сьогодні, 11 липня, центр Києва перекрили власники авто з іноземною реєстрацією, які проводять акцію з вимогою знизити митні платежі. На даний момент заблоковано проїзд від станції метро "Арсенальна" до Європейської площі, передає кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції блокують проїзд по вулицях Грушевського, Шовковичній, Липській, Інститутській та в урядовому кварталі, у зв'язку з чим фактично заблоковані під'їзди до будівлі парламенту і Кабінету міністрів. За запевненням активістів, протести будуть безстроковими. На даний момент акція проходить спокійно, в центрі столиці утворилися серйозні затори, під будівлю Верховної ради підтяглися правоохоронці.

Зазначимо, організатори акції обіцяли залучити до 10 тис. автомобілів на іноземній реєстрації та близько 20 тис. учасників протестів. Не виключено, що вони крім урядового кварталу можуть заблокувати дороги до аеропортів "Бориспіль" і "Київ".

Фото: акція власників авто з іноземною реєстрацією

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Верховній Раді мають намір знизити розмір акцизу при імпорті нових і старих машин. Але натомість депутати наполягають на збільшенні штрафів для тих, хто відмовиться від розмитнення за новими тарифами.



