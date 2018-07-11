Итоги дня: 11 июля

Центр Киева перекрыли владельцы авто с иностранной регистрацией

Сегодня, 11 июля, автомобилисты на еврономерах начали протесты в Киеве. Центр Киева перекрыли владельцы авто с иностранной регистрацией, которые проводят акцию с требованием снизить таможенные платежи. В центре столицы образовались серьезные пробки. По заверениям активистов, протесты будут бессрочными. Организаторы акции обещали привлечь до 10 тыс. автомобилей на иностранной регистрации и около 20 тыс. участников протестов. Не исключено, что они помимо правительственного квартала могут заблокировать дороги к аэропортам "Борисполь" и "Киев".

Украинских туристов, застрявших в аэропорту Антальи, сегодня привезут домой

Всех 170 украинских туристов, которые застряли в турецком аэропорту Антальи, сегодня доставят домой. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По словам министра, причиной инцидента стали технические неполадки самолета. "Сегодня людей заберут. Им предложили размещение в гостиницах. Я переговорил и с туроператором, и с компанией, которая обязалась их перевозить. Там действительно есть техническая поломка самолета - он на ремонте. Уже выделен новый борт", - сказал Омелян.

Комитет Рады поддержал переименование двух областей

Комитет парламента по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины № 8329 и 8380 относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом сообщил член комитета, представитель правительства в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко. По его словам, комитет рассмотрел эти проекты законов, чтобы они были включены в повестку дня ВР.

В Мексике во время перестрелки погибла 27-летняя украинка

В столице Мексики Мехико во время перестрелки между бандитскими группировками случайно была застрелена украинка Татьяна Мирутенко. В Мексику 27-летняя украинка приехала вместе с мужем-американцем и друзьями, чтобы отпраздновать первую годовщину своей свадьбы. Местные власти заявили, что Мирутенко был с мужем и двумя другими друзьями в ресторане в районе Ломас-де-Чапультепек. Группа туристов как раз выходила из ресторана, когда на улице города началась стрельба.

"Киевэнерго" предупреждает об аресте имущества должников за тепло

Специалисты предприятия "Киевэнерго" совместно с Исполнительной службой начали проводить рейды по должникам за тепло. Предупреждают, что имущество должников может быть арестовано для ликвидации задолженности. Как сообщили на предприятии, сейчас задолженность потребителей и госбюджета за тепло и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 июля 2018 г. составляет почти 3,8 млрд гривен.

Меган Маркл поразила стильными образами во время официального визита в Ирландию (фото)

Меган Маркл и принц Гарри совершили уже несколько светских выходов во время своего первого официального визита в графстве Дублин, что в Ирландии. Герцог и герцогиня Сассекские успели побывать на встрече с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и его супругой Сабиной Койн, посетить стадион Кроук Парк и пообщаться с гэльскими футболистами, а также посетить Дублинский университет. Меган поразила стильными образами во время этого визита. На встречу с первыми лицами Ирландии Меган Маркл выбрала элегантное платье от Roland Mouret серо-бежевого оттенка с вырезом лодочкой и черные туфли с сумочкой такого же цвета. На встречу с гэльскими футболистами супруга принца Гарри поменяла свой образ и появилась в стильном брючном костюме черного цвета и белой блузке.