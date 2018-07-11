Українських туристів, які застрягли в аеропорту Анталії, сьогодні привезуть додому, - Омелян

За словами Омеляна, причиною інциденту стали технічні неполадки літака

Усіх 170 українських туристів, які застрягли в турецькому аеропорту Анталії, сьогодні доставлять додому. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "112.ua".

За словами міністра, причиною інциденту стали технічні неполадки літака.

"Сьогодні людей заберуть. Їм запропонували розміщення в готелях. Я переговорив і з туроператором, і з компанією, яка зобов'язалась їх перевозити. Там дійсно є технічна поломка літака - він на ремонті. Уже виділено новий борт", - сказав Омелян.

Нагадаємо, сьогодні 11 липня, з аеропорту Анталії (Туреччина) не змогли вилетіти 170 туристів з України. Серед них є 30 дітей. Українці не можуть вилетіти з Туреччини вже понад 14 годин.

Додамо, що раніше у Кабінеті міністрів України заявили, що буде створено робочу групу, котра займеться врегулюванням ситуації, що склалась на туристичному ринку.