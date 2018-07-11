Комітет Ради підтримав перейменування двох областей

Законопроекти можуть включити до порядку денного при наявності 226 голосів підтримки

Комітет парламенту з питань правової політики та правосуддя підтримав законопроекти про внесення змін до статті 133 Конституції України № 8329 та 8380 стосовно перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Про це повідомив член комітету, представник уряду у Верховній раді, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, комітет розглянув ці проекти законів, аби вони були включені у порядок денний ВР.

"Питання про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей було проголосовано на комітеті, щоб його підтримали, і було включення у порядок денний сесії", - повідомив Денисенко.

За його словами, законопроект можуть включити до порядку денного, якщо у сесійній залі вистачить голосів для голосування за це рішення.

"Якщо буде 226 голосів - включать. Завтра останній день сесії", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше відповідні законопроекти про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей підтримав комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.