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У Києві почали штрафувати водіїв

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 14:50
У Києві почали штрафувати водіїв
Ілюстративне фото (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Інспектори з паркування будуть штрафувати за порушення правил зупинки і паркування автомобіля

З сьогоднішнього дня в Києві почали штрафувати водіїв-правопорушників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, інспектори по парковці перейшли до другого етапу діяльності - фіксації в режимі фотографування або відеозапису порушень правил дорожнього руху, а також винесення постанов про адміністративні стягнення.

"протягом останніх кількох місяців інспектори працювали в попереджувальному режимі. У Києві також почали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з патрульної поліції Києва", - йдеться в повідомленні.

Інспектори з паркування можуть оштрафувати за:

  • порушення правил зупинки і стоянки автомобіля (ч. 1 статті 122 Купап) - розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 і 3.35 - штраф у розмірі 255 грн;
  • порушення правил зупинки і стоянки автомобіля (год. 3 статті 122 Купап) - розміщення автомобіля створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, в тому числі:

  • зупинка ближче 30 м від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

  • зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;

  • зупинка ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

  • зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;

  • интернет в місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів, - штраф у розмірі 510 грн з тимчасовим затриманням (евакуацією автомобіля

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві із-за підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок. В поліції повідомляли, що значна інтенсивність руху вантажівок, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.

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