У Києві почали штрафувати водіїв

Інспектори з паркування будуть штрафувати за порушення правил зупинки і паркування автомобіля
З сьогоднішнього дня в Києві почали штрафувати водіїв-правопорушників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, інспектори по парковці перейшли до другого етапу діяльності - фіксації в режимі фотографування або відеозапису порушень правил дорожнього руху, а також винесення постанов про адміністративні стягнення.
"протягом останніх кількох місяців інспектори працювали в попереджувальному режимі. У Києві також почали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з патрульної поліції Києва", - йдеться в повідомленні.
Інспектори з паркування можуть оштрафувати за:
зупинка ближче 30 м від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;
зупинка ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;
интернет в місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів, - штраф у розмірі 510 грн з тимчасовим затриманням (евакуацією автомобіля
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві із-за підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок. В поліції повідомляли, що значна інтенсивність руху вантажівок, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.