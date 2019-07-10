ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євросоюз передав Україні новий саркофаг на ЧАЕС

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 14:29
Євросоюз передав Україні новий саркофаг на ЧАЕС
Фото: саркофаг на ЧАЕС (РБК-Україна)

Також ЄС очікує завершення будівництва нового сховища використаного ядерного палива

Європейський союз (ЄС) у середу, 10 липня, офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, збудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва ЄС в Україні у Facebook.

Як повідомляється, постійний саркофаг на ЧАЕС було передано в експлуатацію українській стороні, тобто відтепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофагу, що був збудований відразу після аварії.

Євросоюз передав Україні новий саркофаг на ЧАЕС

"ЄС вітає офіційну передачу українській владі постійного саркофагу - нового безпечного конфайнменту, - що його збудовано на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в представництві зазначили, що очікують найскорішого завершення будівництва нового тимчасового сховища зберігання використаного ядерного палива.

"Це буде ще одним великим кроком для перетворення епіцентру трагічної аварії 1986 року на стабільне та екологічно безпечне місце", - наголосили в делегації ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 липня, президент України Володимир Зеленський відвідає Чорнобильську зону. Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель зазначала, що 10 липня ДСП "Чорнобильська АЕС" прийме в експлуатацію нову арку над зруйнованим 4 реактором.

Зеленський нагородив водолазів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС У Кабміні заявили, що чорнобильський "саркофаг" готовий на 99%
Новини України ЧАЭСсаркофаг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся