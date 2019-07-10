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Медведєв: Україна може повернутися до газових питань після виборів

Новини » Політика    10.07.2019 - 17:25
Медведєв: Україна може повернутися до газових питань після виборів
Фото: Дмитро Медведєв (mon.gov.ru)

Таку заяву Медведєв зробив під час зустрічі з Медведчуком і Бойком

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що українська та російська сторони можуть повернутися до обговорення газових питань після парламентських виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, під час зустрічі Медведєва з лідером партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойко та членом політради партії Віктором Медведчуком було підняте питання вирішення газових питань між країнами.

"Після виборів до Верховної ради (України - ред.) і у Верховній раді, і у потенційного нового (українського - ред.) уряду, якщо він з'явиться, є можливість до цих питань (газових - ред.) повернутися і відповісти та ті гострі проблеми, які існують в цій сфері",  - заявив Медведєв.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, Медведчук та Бойка, а також Вадим Рабинович та Тарас Козак прибули до Москви для нових "переговорів" з російським керівництвом. У московському офісі партії "Єдина Росія" політки зустрілися з прем'єром РФ Медведєвим.

Крім того, 7 червня Бойко та Рабинович під час Петербурзького міжнародного економічного форуму обговорили з російським керівництвом питання поставок газу в Україну. Тоді Медведчук заявляв що влада України ще в березні цього року могла піти на укладення договорів щодо газу з Росією.

РБК-Україна писало, що за словами прем'єр-міністра РФ Медведєва, продовження домовленостей про транзит російського газу через Україну повинне бути засноване на прагматизмі і відмові від судових спорів.

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