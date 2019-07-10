ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Власник NewsOne анонсував "телеміст" на російському ТБ

Новини » Політика    10.07.2019 - 18:06
Власник NewsOne анонсував "телеміст" на російському ТБ
Фото: Тарас Козак (newsone.ua)

Планується, що "телеміст" буде проведено 12 липня

Власник українського телеканалу NewsOne та член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак анонсував проведення "телемосту" з Російською Федерацією на російському телебаченні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Козак під час зустрічі з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим у Москві заявив, що "телеміст" відбудеться на російському телебаченні у п'ятницю, 12 липня. Він додав, що українці зможуть побачити ефір "телемосту" за допомогою супутникового телебачення.

"Дякую вашим (російським - ред.) журналістам, які цю тему не залишають, тому що частка російського телебачення в Україні теж є, є супутникові тарілки, і люди дивляться … тому що хотіли поговорити без політики", - зазначив Козак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура викликала на допит генпродюсера NewsOne Василя Голованова по справі замаху на державну зраду шляхом проведення "телемосту" з Російською Федерацією. Голованов має з'явитися до Генпрокуратури впродовж 10 липня.

РБК-Україна писало, що телеканал NewsOne планував провести телеміст з російським державним каналом. Пізніше телеканал заявив, що не буде проводити телеміст. Натомість, ГПУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом замах на вчинення державної зради проти України. 

Медведчук і Бойко проводять нові "переговори" з керівництвом РФ Зближення РФ з Україною неминуче, - Путін
Новини України Російська Федераціятелевидение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся