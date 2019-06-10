10.06.2019 - 18:50
Підсумки дня: 10 червня
Президент України Володимир Зеленський
ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій Інформація про масову загибель флори і фауни в річці Рось у зв'язку з витоком хімічних речовин
не відповідають дійсності, заявив заступник директора департаменту організації заходів цивільної оборони ДСНС Олександр Лещенко
Чотири українських політика користуються найбільшою підтримкою громадян в якості кандидатів на пост прем'єр-міністра після парламентських виборів Позиції України і Росії щодо юрисдикції
Гаазького суду по справі про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях та в Керченській протоці опубліковані https://www.rbc.ua/ukr/news/gaagskiy-sud-opublikoval-pozitsii-ukrainy-1560164546.html
В Україні
почали нараховувати пеню за борги по оплаті за жилищно-комунальні послуги, які утворилися з 1 травня Прес-секретар Володимира Зеленського, 32-річна журналістка Юлія Мендель
відповіла на ряд чуток про себе, зв'язки її родини з Ігорем Коломойським, а також про те, хто її "призначив"
Курс гривні до долара може стабілізуватися на рівні 26,50 грн/долар до серпня за відсутності надмірної політичної активності в інформаційному просторі Проливні зливи викликали катастрофічну повінь в Анкарі. Як видно на фото і відео, зроблених очевидцями, всього за кілька годин водою виявилися залиті
підземні переходи, тунелі, офісні приміщення та станції метро (фото і відео) Перед виборами в Раду 2019 українські зірки шоу-бізнесу масово заявляють про свій похід в політику.
Сергій Притула та Ольга Полякова зробили нові заяви Погода в Україні:
11 червня та до кінця тижня пануватиме спека. Синоптики прогнозують, що спека послабне лише 16-17 червня
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