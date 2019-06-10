10.06.2019 - 18:50
Итоги дня: 10 июня
Президент Украины Владимир Зеленский
инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций Информация о массовой гибели флоры и фауны в реке Рось в связи с утечкой химических веществ
не соответствуют действительности, заявил заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской обороны ГСЧС Олександр Лещенко
Четыре украинских политика пользуются самой большой поддержкой граждан в качестве кандидатов на пост премьер-министра после парламентских выборов Позиции Украины и России относительно юрисдикции Гаагского суда по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе
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В Украине
начали начислять пеню за долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались с 1 мая Пресс-секретарь Владимира Зеленского, 32-летняя журналистка Юлия Мендель
ответила на ряд слухов о себе, связях ее семьи с Игорем Коломойским, а также о том, кто ее "назначил"
Курс гривны к доллару может стабилизироваться на уровне 26,50 грн/доллар до августа при отсутствии чрезмерной политической активности в информационном пространстве Проливные ливни вызвали катастрофическое наводнение в Анкаре. Как видно на фото и видео, сделанных очевидцами, всего за несколько часов водой оказались залиты
подземные переходы, тоннели, офисы и станции метро (фото и видео)
Перед выборами в Раду 2019 украинские звезды шоу-бизнеса массово заявляют о своем походе в политику.
Сергей Притула и Ольга Полякова сделали новые заявления Погода в Украине:
11 июня и до конца недели будет царить жара. Синоптики прогнозируют, что жара ослабеет лишь 16-17 июня
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