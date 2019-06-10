В Гаазі почалися слухання за позовом України проти Росії

Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Суд слухає попередні заперечення РФ щодо наявності у суду юрисдикції щодо позову України

Постійна палата третейського суду в Гаазі сьогодні почала слухання щодо попередніх заперечень РФ за позовом України про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 року. Про це заявила заступник глави МЗС Олена Зеркаль і написала про це у Facebook.

"На цьому тижні проходять слухання по справі України проти Росії про порушення Конвенції ООН по морському праву в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці", - написала Зеркаль.

За її словами, сьогодні почалися усні слухання у суді. Зеркаль зазначила, що мета Росії - уникнути розгляду справи по суті і відповідальності.

Зокрема, Росія намагається додати два важливих питання. По-перше, Росія намагається поставити під сумнів український суверенітет в окупованому Криму, пише Зеркаль, по-друге, Росія намагається довести, що має право довільно вести себе на Азові і в Керченській протоці.

Сьогодні на слуханнях виступає Росія, Україна надасть свою позицію завтра.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Україна просить Гаазький суд відхилити попередні заперечення Російської Федерації щодо наявності у юрисдикції суду щодо позову України.

5 червня Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у юрисдикції суду за позовом України. Україна постала перед міжнародним судом по своїй першій справі відносно застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яку передали на розгляд до суду ще до початку 2017 року.