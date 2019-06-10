Гаазький суд опублікував позиції України і РФ

Фото: Суд в Гаазі (UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek)

Україна заявила, що Крим український

Позиції України і Росії щодо юрисдикції Гаазького суду по справі про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях та в Керченській протоці опубліковані. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, 22 травня 2018 року РФ подала свої заперечення щодо наявності у юрисдикції суду розглядати справу, ініційовану Україною за Конвенцію ООН з морського права. Після цього Україна подала свої письмові пояснення і вимоги.

"Російська Федерація вважає, що трибунал не має юрисдикції за позовом України, оскільки трибунал не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму", - говориться в прес-службі.

У свою чергу, Україна заявила, що Крим український.

"У цьому арбітражі Україна просить трибунал розтлумачити і застосувати Конвенцію для визначення правових наслідків морського поведінки Росії. Спір відноситься до тлумачення і застосування UNCLOS, серйозних порушень Конвенції Росією, мета України у цьому арбітражі відшкодування цього серйозного морського збитку", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, Росія вважає, що вимоги України у цій справі стосуються військової діяльності, виключеної з-під юрисдикції трибуналу.

"Порушення Росією UNCLOS відбулися "в період після" вторгнення Росії на Кримський півострів. До того ж, вторгнення Росії на півострів не є предметом жодних вимог України, а тому це не є тим, чого "стосується" цей спір", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Україна просила Гаазький суд відхилити попередні заперечення Російської Федерації щодо наявності у суду юрисдикції щодо позову України.