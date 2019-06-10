Зеленський ініціював звільнення голів усіх ОДА

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів України сьогодні затвердив зняття лише 13 керівників областей

Президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій. Про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель на своїй сторінці в Facebook.

Як наголошується, Кабінет міністрів України на сьогоднішній день затвердив зняття лише 13 керівників областей.

"Ми не знаємо принципів вибірковості уряду. Ми сподіваємося, що будуть зняті всі губернатори", - повідомила Мендель.

За її словами, зараз триває процес пошуку нових фахівців, які можуть очолити області.

"Критерії відбору відомі: порядність, професіоналізм, відсутність корупційних зв'язків, бажано, щоб таких людей вже були ідеї щодо їх місцевої команди", - зазначила прес-секретар.

Також вона додала, що Адміністрації президента допомагають кілька міжнародних HR-компаній, а також активісти і волонтери в регіонах, які пропонують кандидатури.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів проситиме президента звільнити голів обласних державних адміністрацій. За словами Гройсмана, в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень.

Раніше Зеленський розповів, як буде відбирати кандидатів на посади голів ОДА. "Ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які хочуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції", - додав він.

РБК-Україна писало, що голови Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко вже пішли у відставку.