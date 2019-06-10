Експерти дали прогноз курсу долара на період передвиборної кампанії

Шанси утримати курс на поточному рівні зберігаються

Курс гривні до долара може стабілізуватися на рівні 26,50 грн/долар до серпня за відсутності надмірної політичної активності в інформаційному просторі. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, на валютному ринку України останнім часом спостерігається висока волатильність.

"Деякі пов'язують цю ситуацію з політичними заявами, але в цілому це не є основним каталізатором зростання долара в парі з гривнею", - вважає він.

Аналітик Альпарі впевнений, що основні проблеми чекають на борговому ринку. "На даний момент розміщення наших облігацій проходить з великим скрипом. Так, доларових облігацій на останньому аукціоні Мінфін зміг продати лише на 100 млн доларів, а велика частина продажів зміщується в бік гривневих ОВДП, попит на які також впав", - сказав експерт.

Крім того, тисне на динаміку курсу інформаційна напруженість, що посилює девальваційні очікування. "Незважаючи на прогнозованість в більшій мірі майбутньої політики, ризики дефолту, співпраці з МВФ та стану бюджету все також залишаються", - додав він

"І якщо зниження гривні вдалося зупинити минулого тижня і курс долара зміг повернутися нижче 27 гривень, навряд чи сума сприятливих факторів у вигляді активності аграріїв і зниження імпорту надовго зможе утримувати стабільність гривні", - прогнозує експерт

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом травня 2019 року знизився на 5,5% (на 1,12 млрд доларів) через значні обсяги погашень по державному боргу і на 1 червня склав 19,4 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ наприкінці травня гривня перебувала під девальваційним тиском на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн з ринками, що розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні.