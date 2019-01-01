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У Росії обвалився пішохідний міст з людьми

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 03:32
У Росії обвалився пішохідний міст з людьми
Фото: у Москві обрушився міст (Эхо Москвы/Twitter)

Впав пішохідний міст в Москві в парку Горького

У Росії в московському парку Горького в новорічну ніч над льодовим катком обвалився пішохідний міст з людьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За попередньою інформацією, травми отримали десять осіб. Семеро госпіталізовані, троє з потерпілих перебувають у важкому стані.

У мерії Москви незабаром після події оприлюднили повідомлення, в якому говорилося, що важко постраждалих немає, а за медичною допомогою звернулися 13 осіб.

"В результаті технічної несправності конструктивних елементів ковзанки в парку Горького сталася поломка обладнання: була порушена цілісність секції дерев'яного пішохідного переходу. Вже через кілька хвилин після події постраждалим почали надавати медичну допомогу", - сказали в мерії.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 в Магнітогорську (Росія) стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого обвалився під'їзд десятиповерхового житлового будинку. Внаслідок цього загинули сім чоловік.

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