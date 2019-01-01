У Німеччині водій скоїв серію наїздів на пішоходів

Фото: місце проісшетсвія в Боттропе (twitter.com/Daily_Star)

У поліції підозрюють, що атака пов'язана з ксенофобією

Поліція Мюнстера повідомила, що на заході Німеччини в місті Боттроп водій легкового автомобіля здійснив кілька наїздів на пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Правоохоронці зазначили, що вони вважають, що це була цілеспрямована атака, яка може бути пов'язана з ксенофобськими настроями водія. Також прокуратура має "попередні дані про психічне захворювання" водія.

У поліції розповіли, що 50-річний водій спрямував свій автомобіль Мерседес на пішохода біля центру Ботропа, але перехожий зміг врятуватися. Після цього водій повторив спробу наїзду в районі площі Берлінер платц. Він скоїв наїзд на групу з мінімум чотирьох пішоходів, серед яких були громадяни Афганістану та Сирії. Правоохоронці заявили, що кілька людей отримали важкі травми.

Після інциденту чоловік спробував втекти з місця події. Після він також спробував збити людей, які стояли на автобусній зупинці.

Поліція затримала чоловіка до пред'явлення звинувачень.

Нагадаємо, в британському Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп. Автомобіль в'їхав в групу пішоходів, які переходили вулицю, в результаті чого дві людини отримали поранення.