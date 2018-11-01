Підсумки дня: 1 листопада

Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній

Фото: Дмитро Медведєв і Володимир Путін (kremlin.ru)

Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, згідно з якою вводяться санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб України. Обмеження полягають в заморожуванні безготівкових грошових коштів, цінних паперів, блокуванні майна і забороні на виведення капіталу за межі Росії. Санкції будуть поширюватися на 322 фізичні особи та 68 юридичних осіб. Зокрема, під російські санкції потрапили Парубій, Грицак, Аваков і син Порошенка.

Порошенко прокоментував санкційний список Кремля.

ЦВК скасувала вибори у двох ОТГ через загрозу терактів

Фото: ЦВК (РБК-Україна)

Центральна виборча комісія України тимчасово скасувала місцеві вибори в двох ОТГ в Добропільському районі Донецької області через неможливість дотримання безпечного виборчого процесу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЦВК.

У прес-службі відзначають, що до ЦВК 18 жовтня 2018 року надійшов лист Донецької ОДА - обласної військово-цивільної адміністрації про неможливість забезпечити у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України належну безпеку громадян і запобігання терористичної загрози під час проведення перших місцевих виборів у ряді об'єднаних територіальних громад, призначених на 23 грудня 2018 року. Місцева влада попросила відкласти проведення зазначених виборів до стабілізації ситуації.

В Україні з 1 листопада зросли ціни на газ для населення і ТКЕ

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

НАК "Нафтогаз України" опублікувала ціни на газ, які будуть діяти з 1 листопада 2018 по 30 квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, кінцева ціна газу для населення складає 8 548,92 грн за тисячу кубометрів, для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) - 8 361,85 грн.

У "Нафтогазі" зазначили, що нова ціна газу сформована з урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів. Ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ. Але ця ціна не враховує вартість доставки газу, його розподіл і ПДВ на ці операції.

У Київській області затримали банду викрадачів елітних авто

Фото: колаж РБК-Україна

В Київській області затримали групу викрадачів автомобілів елітних марок, таких як Lexus, Range Rover, Mercedes та інших.

Банда з 4 чоловік протягом 2018 року займалися викраденням елітних автомобілів, з подальшою "перебивкою" номерів кузова і двигуна, а також їх "розбиранням" з метою продажу автозапчастин. При цьому ділки використовували пристрої для придушення GPS і GSM сигналів, GPS трекери, спеціальну техніку для зчитування кодів автомобілів.

Автомобілі вилучили під час обшуків.

У Києві розпочалося тестування роботи е-квитка

Ілюстративне фото (facebook.com Kyivpastrans)

1 листопада у Києві розпочалося тестування роботи електронного квитка. Його дія буде розповсюджуватись на всі види громадського транспорту.

На сьогодні вже встановили близько 1200 валідаторів, тобто спеціальних зчитувальних пристроїв, у наземному громадському транспорті та модернізували частину турнікетів у метро.

Styler розібрався, що таке е-квиток і як ним користуватися.

У Дніпропетровському морзі синові відмовили віддавати тіло матері через надуманий борг (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

У Дніпрі чоловікові відмовлялись віддавати тіло матері з моргу, поки він не заплатить суму розміром 2,5 тисячі гривень. При цьому з родичем намагалися торгуватися. Відповідний ролик опубліковано на YouTube.

За зберігання тіла санітарка моргу вирішила зажадати гроші. Кошти вона вимагала тільки готівкою, ніяких квитанцій або чеків натомість не давала. Працівницю не збентежило навіть те, що чоловік знімав розмову на свій мобільний.

Запис, де жінка називає суму і послугу "за зберігання тіла" показали керівництву медустанови. Санітарка почала все заперечувати, стверджуючи, що гроші не вимагала, чоловік сам вирішив запропонувати винагороду.