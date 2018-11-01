Порошенко прокоментував санкційний список Кремля

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що російське рішення про санкції не було неочікуваним

Президент України Петро Порошенко назвав санкційний список Російської Федерації свідченням неконструктивної позиції РФ. Про це заявив глава держави у ході спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що замість того, щоб вводити санкції, Росії треба зробити просту річ - піти геть з України, забрати свою зброю. Він також додав, що санційний список РФ - це "свідчення неконструктивної позиції РФ, що вони не збираються імплементувати Мінськ, забрати свої війська".

"Перш за все я хочу наголосити, що російське рішення про санкції не було неочікуваним. За невеликим виключенням це список дуже достойних людей, які є в цьому списку, включно з моїм сином. Включно з половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, більшостю членів коаліції членів уряду України. Хочу сказати, що перебування в цьому листі - якась державна нагорода. Так сприймається, принаймні. Дуже ображені ті, хто в цей список не попали", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спікер Верховної ради Андрій Парубій у відповідь на санкційний список РФ виступив за посилення Україною санкцій відносно російського бізнесу та фізичних осіб.

Додамо, за словами генпрокурора України Юрія Луценка, санкційний список Російської Федерації не вартий того, щоб Україна всерйоз його обговорювала.