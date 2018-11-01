У Києві розпочалося тестування роботи е-квитка з 1 листопада

Ілюстративне фото (facebook.com Kyivpastrans)

Е-квиток діятиме на всі види громадського транспорту

У Києві розпочалося тестування роботи електронного квитка з четверга, 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт комунального підприємства "Київпастранс".

"Від сьогодні у столиці розпочинається тестування роботи електронного квитка. Він діятиме на всі види громадського транспорту", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко анонсував, що тестування роботи електронного квитка у Києві розпочнеться з першого листопада. За словами очільника Києва, на сьогодні вже встановили близько 1200 валідаторів, тобто спеціальних зчитувальних пристроїв, у наземному громадському транспорті та модернізували частину турнікетів у метро.

Кличко підкреслював, що запровадження електронного квитка допоможе вирішити проблему компенсацій за пільговий проїзд. "Це допоможе нам оптимізувати маршрути. А також вирішити проблему компенсацій за пільговий проїзд. І чи не найголовніше: електронний квиток - це контроль за обігом коштів на транспорті. Виведення великих сум готівки з "тіні", - пояснив він.

Як писало РБК-Україна раніше, у травні 2013 року столична влада анонсувала, що у Києві електронний квиток на громадський транспорт повністю буде введений у I кварталі 2014 року.

Однак лише у травні минулого року в Україні набув чинності закон про електронні квитки в громадському транспорті.

У серпні про повну готовність до впровадження е-квитка заявили у Київському метрополітені, а у вересні 2017 року комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на впровадження системи електронного квитка у громадському транспорті Києва за 460 млн гривень.