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Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній

Новини » Економіка    01.11.2018 - 10:13
Фото: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв (government.ru)
Фото: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв (government.ru)

Росія заморозила активи українських фізичних і юридичних осіб

Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, згідно з якою вводяться санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб України. Обмеження полягають в заморожуванні безготівкових грошових коштів, цінних паперів, блокуванні майна і забороні на виведення капіталу за межі Росії. Санкції будуть поширюватися на 322 фізичні особи та 68 юридичних осіб.

Також уточнюється, що під санкції потрапили судді Конституційного суду України, депутати Верховної ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники АПУ, керівники органів виконавчої влади України та великих українських компаній, а також юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Російської Федерації готував санкції проти України, які мали торкнутися інтересів близько 360 підприємств і 50 фізичних осіб.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на санкції України ще 22 жовтня. Також він доручив уряду визначити списки осіб, щодо яких застосовуються санкції.

 

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