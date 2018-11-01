Итоги дня: 1 ноября

Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний

Фото: Дмитрий Медведев и Владимир Путин (kremlin.ru)

Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Ограничения заключаются в заморозке безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. В частности, под российские санкции попали Парубий, Грицак, Аваков и сын Порошенко.

Порошенко прокомментировал санкционный список Кремля.

ЦИК отменила выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

Центральная избирательная комиссия Украины временно отменила местные выборы в двух ОТО в Добропольском районе Донецкой области из-за невозможности соблюдения безопасного избирательного процесса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ЦИК.

В пресс-службе отмечают, что в ЦИК 18 октября 2018 года поступило письмо Донецкой ОГА - областной военно-гражданской администрации о невозможности обеспечить в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины надлежащую безопасность граждан и избежания террористической угрозы во время проведения первых местных выборов в ряде объединенных территориальных общин, назначенных на 23 декабря 2018 года. Местные власти попросила отсрочить проведение указанных выборов в стабилизации ситуации.

В Украине с 1 ноября выросли цены на газ для населения и ТКЭ

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала цены на газ, которые будут действовать с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Согласно сообщению, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн за тысячу кубометров, для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) - 8 361,85 грн.

В "Нафтогазе" отметили, что новая цена газа сформирована с учетом требований постановления Кабинета министров Украины. Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 грн с учетом НДС. Но эта цена не учитывает стоимость доставки газа, его распределение и НДС на эти операции.

В Киевской области поймали банду угонщиков элитных авто

Фото: коллаж РБК-Украина

В Киевской области задержали группу угонщиков автомобилей элитных марок, таких как Lexus, Range Rover, Mercedes и других.

Банда из 4 человек но протяжении 2018 занимались похищением элитных автомобилей, с последующей "перебивкой" номеров кузова и двигателя, а также их "разборку" с целью продажи автозапчастей. При этом дельцы использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей.

Автомобили были изъяты во время обысков.

В Киеве началось тестирование работы е-билета

Иллюстративное фото (facebook.com Kyivpastrans)

С 1 ноября в Киеве началось тестирование работы электронного билета. Его действие будет распространяться на все виды общественного транспорта.

На сегодняшний день уже установили около 1200 валидаторов, то есть специальных считывающих устройств, в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро.

Styler разобрался, что такое е-билет и как им пользоваться.

В Днепропетровском морге сыну отказались отдавать тело матери из-за надуманного долга (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В Днепре мужчине отказывались отдавать тело матери из морга, пока он не заплатит сумму размером 2,5 тысячи гривен. При этом с родственником пытались торговаться. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

За хранение тела санитарка морга решила потребовать деньги. Средства она требовала только наличными, никаких квитанций или чеков взамен не давала. Работницу не смутило даже то, что человек снимал разговор на свой мобильный.

Запись, где женщина называет сумму и услугу "за хранение тела" показали руководству медучреждения. Санитарка начала все отрицать, утверждая, что деньги не требовала, мужчина сам решил предложить вознаграждение.