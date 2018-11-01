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В Україні з 1 листопада зросли ціни на газ для населення і ТКЕ

Новини » Енергетика    01.11.2018 - 08:00
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З урахуванням доставки і ПДВ нова ціна газу складе 8,55 тис. грн за куб. м для населення і 8,36 тис. грн для підприємств ТКЕ

НАК "Нафтогаз України" опублікувала ціни на газ, які будуть діяти з 1 листопада 2018 по 30 квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, кінцева ціна газу для населення складає 8 548,92 грн за тисячу кубометрів, для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) - 8 361,85 грн.

У "Нафтогазі" зазначили, що нова ціна газу сформована з урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів України від 19.10.2018 р. №867, яке затверджує нове Положення про покладення спеціальних зобов'язань на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ. Але ця ціна не враховує вартість доставки газу, його розподіл і ПДВ на ці операції.

Нагадаємо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 грн за куб. метр.

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, рентабельність "Нафтогазу" при продажу газу населенню за новою ціною становить 4,5%.

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Теми: Опалювальний сезон
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