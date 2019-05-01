Підсумки дня: 1 травня

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01.05.2019 - 18:17
Новость на русском
Президент Росії Володимир Путін
підписав указ
про спрощення порядку отримання російського громадянства і паспортів для переселенців з Криму і Донбасу
В Парижі в районі Монпарнас поліція
затримала понад 200 осіб
у зв'язку з безладами, які почалися під час першотравневих демонстрацій
Дружина обраного президента Володимира Зеленського до анексії Криму
придбала за половину ринкової вартості
розкішний пентхаус у бізнес-магната Олександра Буряка. У Зеленського
прокоментували інформацію
Державний секретар США Майк Помпео під час телевізійного інтерв'ю заявив, що Сполучені Штати можуть
використовувати військові дії
для того, що б зупинити триваючі заворушення по всій Венесуелі
В Японії відбулася церемонія
сходження на престол нового імператора
Нарухіто
НАК "Нафтогаз України" з 1 травня 2019 року
знижує ціни на газ
для населення і теплової генерації
Стаття закону "Про житлово-комунальні послуги", ухваленого парламентом у листопаді 2017 року, щодо пені за житлово-комунальні послуги
набирає чинності
з 1 травня 2019 року
Оператори мобільного зв’язку з 1 травня 2019 року
зобов’язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номеру
(ППН) з кодом іншого оператора
Олена Зеленська, дружина новообраного президента України Володимира Зеленського,
розповіла
, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією
В Чехії власник готелю
відмовився селити росіян через анексію Криму
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