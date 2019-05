У Парижі поліція затримала 200 учасників першотравневих заворушень

Поліція провела перевірку понад 12,4 тис. протестувальників

В Парижі в районі Монпарнас поліція затримала понад 200 осіб у зв'язку з безладами, які почалися під час першотравневих демонстрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

148 осіб із затриманих були арештовані. Поліція провела перевірку понад 12,4 тис. протестувальників.

Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Відзначається, що на демонстраціях у Парижі зібралися профспілкові активісти, "жовті жилети" і антикапіталісти. Сили безпеки приведено у стан підвищеної готовності.

VIDEO: Clashes have broken out in Paris between police and "black bloc" protesters who joined "yellow vest" demonstrators at the front of the march before the official start of the trade union demonstration on #MayDay #LabourDay #1erMai pic.twitter.com/Cp6c14CiXk