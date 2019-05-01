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У Зеленського відповіли на публікацію про пентхаус в Криму

Новини » Політика    01.05.2019 - 15:31
У Зеленського відповіли на публікацію про пентхаус в Криму
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Зеленського заявляють, що розкішна квартира була куплена за ринковою ціною

Дружина обраного президента України Володимира Зеленського в 2013 році придбала пентхаус в Криму за ринковою ціною та без порушення українського законодавства. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського.

Зокрема, повідомляється, що Олена Зеленська придбала нерухомість у повній відповідності з чинним законодавством України. Квартиру було придбано за ринковою ціною зі сплатою всіх обов'язкових податків і зборів.

"Через незаконну анексію Криму Росією сім'я Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Договір купівлі-продажу нотаріально було зареєстровано у Києві... Сім'я Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю тільки після повернення Криму до складу України. Таким чином, ця чергова вигадана "сенсація" - абсолютно безпідставна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше журналісти агентства Reuters опублікували матеріал, в якому розповіли, що Зеленська придбала за половину ринкової вартості розкішний пентхаус в Лівадії у бізнес-магната Олександра Буряка. Зокрема, вартість квадратного метра склала близько 1,2 тис. доларів, в той час як мінімальна ринкова ціна в даному комплексі на той час була вдвічі вищою.

У березні журналісти "Слідство. Інфо" повідомили про те, що Зеленський володіє великою віллою у Форте-дей-Мармі в Італії, яка не вказана у його декларації.

 

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