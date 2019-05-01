В Україні запрацювало перенесення номера при зміні оператора

Фото: мобільний зв’язок (Віталій Носач, РБК-Україна)

При здійсненні дзвінка на перенесений номер абоненти будуть чути голосове попередження

Оператори мобільного зв’язку з 1 травня 2019 року зобов’язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номеру (ППН) з кодом іншого оператора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів, затверджений НКРЗІ ще у 2015 році.

Таким чином, абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера. При здійсненні дзвінка на перенесений номер абоненти будуть чути автоматичне голосове повідомлення.

Згідно з порядком НКРЗІ, абонент, який бажає перенести номер повинен звернутися із заявою до оператора-отримувача. ППН абоненту надається за плату, розмір якої встановлює оператор-отримувач.

Відзначимо, найбільші мобільні оператори вже готові до запуску послуги перенесення абонентського номеру з 1 травня.

Нагадаємо, за даними Держстату, послуги зв'язку в Україні в 2018 році подорожчали на 15,1%, що в півтора рази вище, ніж інфляція в цілому (9,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, споживачам в Україні за 2018 рік надано послуг в сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 72,6 млрд грн, у т.ч. послуг мобільного зв'язку на 38,521 млрд грн.