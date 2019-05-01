В Україні знизилися ціни на газ для населення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ціни на газ знижуються на 300 гривень за тисячу кубометрів

НАК "Нафтогаз України" з 1 травня 2019 року знижує ціни на газ ціни на газ для населення і теплової генерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

За даними прес-служби компанії, ціна на газ у травні зменшується з 8550 до 8247 грн за тисячу кубометрів з ПДВ та транспортуванням.

У той же час "Нафтогаз" підвищує на травень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Порівняно з цінами на квітень 2019 року, в травні ціни зросли на 5,2-11,5%. В залежності від ряду показників "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 6 299 - 6 948 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними газопроводами).

Як повідомляло РБК-Україна, 22 квітня Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодили зниження регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень.

До цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум керівництву НАК "Нафтогаз України" щодо ціни на газ для населення, погрожуючи звільненням.