Новий імператор Японії зійшов на престол

Фото: Новий імператор Японії Нарухіто зійшов на престол (AFP)

Новий імператор поклявся дотримуватися конституції

В Японії відбулася церемонія сходження на престол нового імператора Нарухіто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, Нарухіто під час церемонії поклявся суворо дотримуватися конституції Японії та виконувати свої обов'язки символу держави та народу в якості монарха.

"Я усвідомлюю покладену на мене відповідальність … Я буду прагнути подальшого процвітання народу і миру в усьому світі", - заявив він.

Зазначається, що в церемонії в Імператорському палаці сходження взяли участь майже 270 осіб, серед них - імператриця Масако, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе та інші міністри, керівники палат парламенту, представники місцевої влади та громадськості.

Нагадаємо, 30 квітня 125-й імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу в залі "Сэйдэн Мацу-но-ма" Імператорського палацу в Токіо. Головна "Церемонія зречення" відбулася в Імператорському палаці перед 300 людьми, включаючи прем'єр-міністра Сіндзо Абе, наслідного принца Нарухіто і наслідної принцеси Масако.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стане першим іноземним гостем нового імператора Японії. Трамп і перша леді Меланія Трамп здійснить державний візит до Японії в кінці травня