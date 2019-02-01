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Підсумки дня: 1 лютого

Новини » Інше    01.02.2019 - 19:01

Підсумки дня: 1 лютого•Глава "Національної громадської телерадіокомпанії України" Зураб  Аласанія назвав можливі причини свого відсторонення

•У Запорізької області в місті Бердянськ активісти облили зеленкою народного депутата з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула (фото, відео)

•Болгарія та РФ домовилися будувати газопровід в обхід України

•Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) припинило перерахування коштів держбюджету на фінансування політичної партії "Опозиційний блок" в I кварталі 2019 року

•Президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять відповідне озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і меншої дальності

•Спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав 12 російських легкоатлетів винними в порушенні антидопінгових правил

•В Деснянському районі Києва сталася стрілянина. Троє хлопців віком близько 20-ти років вистрілили в голову п'ятирічній дитині

•Народний синоптик Наталка Діденко повідомила українцям про те, яка погода буде в Україні в перші дні лютого

•Чим пояснюється високий рейтинг Володимира Зеленського, чи актуальний ще поділ України по лінії Захід-Схід, як виборець визначає "свого" кандидата, чому популістські гасла так добре працюють, і що важливіше для українця – зарплати і тарифи або геополітичний вибір і національне самовизначення – у інтерв'ю Ірини Бекешкіної РБК-Україна

 

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