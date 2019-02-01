Трамп пообіцяв військову відповідь на порушення РФ ракетного договору

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США припиняють участь в ракетному договір з РФ з 2 лютого

Президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять відповідне озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і меншої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Білого дому.

"Ми будемо просуватися вперед у розробці наших власних варіантів військової відповіді (на порушення Росією угоди, - ред.) і маємо намір працювати з НАТО та іншими нашими союзниками і партнерами, щоб позбавити Росію будь-яких військових переваг від її незаконних дій", - йдеться в заяві Трампа.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помео заявив, що США припиняють участь у Договорі про ракети середньої і меншої дальності з 2 лютого. Помпео звинуватив Росію в істотному порушенні Договору про РСМД, що підриває можливість Москви і Вашингтона поліпшити відносини. США вимагають від Росії знищення крилатої ракети наземного базування, яка порушує ДРСМД.

Раніше США заявили про розгортання Росією додаткових ракет. Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договор про ракети.

До цього голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.