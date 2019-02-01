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Аласанія назвав можливі причини свого відсторонення

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 10:50
Аласанія назвав можливі причини свого відсторонення
Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Аласанії дорікають ігноруванням каналом "UA: Перший" виступів Порошенка

Наглядова рада "UA: Суспільне" могла відсторонити главу "Національної громадської телерадіокомпанії України" Зураба Аласанію за те, що телеканал належним чином не висвітлював хресну ходу за помісну церкву, а також виступи президента Петра Порошенка на Генасамблеї ООН та форумі в Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Аласанії в Facebook.

Зокрема, Аласанія опублікував частину проекту рішення наглядової ради про його відсторонення. У документі говориться, що при ньому "UA: Перший" не висвітлив оперативно або не висвітлив взагалі "такі важливі події, як хресна хода за єдину помісну церкву" в липні 2018 року, засідання Генасамблеї ООН у вересні за участі Петра Порошенка, а також економічний форум у Харкові, в якому також брав участь президент.

Крім того, Аласанії закидають, що в 2018 році компанія впроваджувала "хибно зрозумілий принцип відсторонення від влади" до повної деполітизації новин.

Аласанія назвав можливі причини свого відсторонення

 

Аласанія назвав можливі причини свого відсторонення

Фото: частина рішення наглядової ради

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Аласанію відсторонили від керівництва "UA: Суспільне". Зокрема, наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту.

Зазначимо, Аласанія буде працювати главою НСТУ ще два тижні.

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