Болгарія та РФ домовилися будувати газопровод в обхід України, - EUobserver

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Газопровід планують використовувати для перекачування російського газу з Туреччини до Сербії

Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід для перекачування російського газу із Туреччини до Сербії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на EUobserver.

Вказано, що три фірми уклали контракти на використання цього газопроводу.

"Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід для перекачування російського газу з Туреччини до Сербії після того, як три фірми, включно з російським "Газпромом", болгарським "Булгаргазом" і швейцарської фірмою "МЕТ", уклали контракти на його використання", - пише видання.

Вартість проекту складе 1,4 млрд євро. При цьому дипломати Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки побоюються, що цей газопровід може посилити залежність ЄС від газу та "підірвати українську безпеку".

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Верховна рада закликала ЄС не допустити проектів з будівництва газопроводів в обхід України.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країні потрібен альтернативний газопровід в обхід України.

Додамо, Європейський парламент на початку грудня виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2". За відповідну резолюцію проголосували 433 парламентарія.