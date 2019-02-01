CAS визнав російських легкоатлетів винними в порушенні антидопінгових правил

Фото: спортивний арбітражний суд в Лозанні (en cas com)

CAS позбавляє нагород 12 російських легкоатлетів

Спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав 12 російських легкоатлетів винними в порушенні антидопінгових правил. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суда.

Серед них - призери Олімпіади-2012 Іван Ухов, Світлана Школин (обидва - стрибки у висоту), які, таким чином, позбавляються цих нагород.

Нагадаємо, Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства повідомив, що Росія може бути відсторонена від участі в літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх у 2020 році в Токіо.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет вимагав від Росії повернення 24 медалей. Російських спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. Відзначається, що повернуті тільки п'ять медалей.

МОК звернувся з офіційним листом Олімпійський комітет Росії (ОКР) з вимогою до 24 грудня повідомити всі національні федерації про необхідність повернути нагороди. Це повинні зробити і чисті спортсмени, які виступали в одній команді або екіпажі з порушниками.

РБК-Україна писало, що Центральна прокуратура з протидії економічним злочинам і корупції Австрії почала розслідування стосовно п'яти членів збірної Російської Федерації з біатлону.