НАЗК припинило перерахування коштів "Опоблоку"

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

НАЗК припинило перерахування коштів держбюджету на фінансування партії

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) припинило перерахування коштів держбюджету на фінансування політичної партії "Опозиційний блок" в I кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу агентства.

Повідомляється, що перерахування коштів політсилИ черз взаємовиключні вимоги представників партії "Опозиційний блок" і судової заборони.

Зокрема, Нацагентство прийняло рішення після надходження офіційних звернень представників "Опоблоку" щодо здійснення перерахування коштів держфінансування і утримання перерахувань.

Зазначимо, що Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним і постановив скасувати рішення державного реєстратора про реєстрацію змін до установчих документів та відомостей про політичну партію "Опоблок".

"Рішення прийнято до з'ясування та усунення політичною партією обставин, що зумовили зупинення перерахування коштів державного фінансування", - йдеться в повідомленні НАЗК.

Згідно з рішенням суду від 25 січня 2019 року, сума коштів, виділених з держбюджету на фінансування статутної діяльності партії в I кварталі 2019 року, становить 15 млн 489 тис. 725 гривень.

На фінансування статутної діяльності партії "Опозиційний блок" в 2019 році передбачено 61 млн 959 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше НАЗК розподілило кошти з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій в першому кварталі цього року.

Як повідомляло РБК-Україна, агентство продовжило термін подачі звітів політичних партій до 11 лютого 2019. Зазначимо, раніше були перевірені 276 фінансових звітів за III квартал 2018 року, виявлено порушення у звітах 43 політичних партій.