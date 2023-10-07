Замковий "джекпот". Авторський маршрут Закарпаттям для осінньої мандрівки

Подорож в Карпати – однозначно одна з найкращих ідей, як можна цікаво провести час восени.

Олексій Войцеховський для РБК-Україна розповідає про маршрут Закарпаттям, який він випробував на власному досвіді, відвідавши кілька знакових локацій регіону за одну поїздку. Більшість місць на маршруті – замки.

Авторський маршрут Закарпаттям

Раніше я розказував про початок нашої подорожі Карпатами. Ми ознайомилися із Синевирською Поляною, озером Синевір, Центром реабілітації бурих ведмедів, водоспадами Шипіт та Камʼянецький та протестували на собі знамениті карпатські чани. В тій місцевості ми провели три дні і потім прийняли рішення вирушити в центр Закарпаття – місто Ужгород.

Ще два замки. Що подивитися дорогою до Закарпаття

Треба одразу зазначити, що якщо ви будете вирушати сюди з боку Києва або Вінниці, то ще на шляху до Синевирської Поляни рекомендую заїхати ще в два найвідоміших замки (Камʼянець-Подільський та Хотинський) і в решті, зібрати цілий замковий "джекпот" на всьому протязі цього дуже цікавого маршруту. Ці два відомих замки я опишу спочатку, а вже далі розкажу вже про замки Закарпаття.

Хочу дати пораду: коли будете відвідувати всі зазначені у цій статті фортеці або замки, намагайтеся брати екскурсію або окремого гіда. Це не тільки дозволить дізнатися більше цікавих фактів але і взагалі може змінити загальне сприйняття та емоції від відвідування цієї локації.

Кам’янець-Подільська фортеця

Кам'янець-Подільський замок – незабутній шедевр архітектури, який манить своєю неперевершеною красою. Його вежі та стіни не лише прикрашають регіон, а й нагадують про свою історію важливої оборонної споруди.

Замок, що розростався з роками, свою історію розпочав у 10-13 століттях, як маленька дерев'яна фортеця на берегах річки Смотрич. Споруджений за канонами того часу, він був важливим захисником поселень на цих землях.

Сьогодні старовинна фортеця "Кам'янець-Подільський" знаходиться у списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО і визнана світовою спадщиною. Її кам'яні стіни розповідають нам про відвагу та традиції минулих століть, роблячи її однією з найвражаючих пам'яток історії й культури.

Погулявши по замку, зазирнувши в усі його потаємні місця і закутки, зробивши купу гарних і цікавих фото, вирушаємо далі.

Наступна на нашому шляху – Хотинська фортеця

Територія, де розташована Хотинська фортеця, була цінною ще в період розселення слов'ян. Переправа через середній Дністер стала ключовим пунктом торгівлі та ідеальним місцем для оборони від ворогів. Хотинська фортеця, що виникла в XIII столітті, залишається однією з найнеприступніших у Східноєвропейському регіоні.

При відвідуванні Хотинської фортеці зверніть увагу на чотири головні вежі фортифікаційних стін: Північну, Комендантську, Ковальську та Смертників.

Північна вежа, збудована за наказом Данила Галицького, який бажав захистити князівство від татаро-монгольських завойовників, вважається найдавнішою. Вона легко впізнається за червоною орнаментованою цеглою.

Ковальська вежа – тут кували зброю.

Комендантська споруда містила кабінет коменданта фортеці та кімнати для зброї та продовольчих запасів.

Вежа Смертників відігравала ключову роль під час боїв: звідси стріляли у ворожих воїнів, що намагалися потрапити до фортеці. З урахуванням її висоти, яка сягає 45 метрів, назва цієї вежі говорить сама за себе.

Окрім оглядової екскурсії навколо фортеці, ви зможете відвідати підвали колишніх казарм та переглянути виставку холодної та вогнепальної зброї та інше.

Ужгород

А ми переносимося одразу в Ужгород – "столицю" Закарпаття, місто сакур та лип. Саме це місто я рекомендую вам визначити як основну локацію, якщо ви вирішили обрати відпочинок на Закарпатті як культурний, а не гірський чи природний різновид своєї подорожі.



Ужгород відомий своєю приголомшливою історією, яка почалася сотні років тому на Замковій горі. Сьогодні на цьому мальовничому місці височіє величний Ужгородський замок, який приховує у собі не лише краєзнавчий музей та дегустаційну залу, а й безліч історичних таємниць, які додали барвистих відтінків його суворому силуету.

Ця фортеця, що існує ще з X століття, вражає своєю величчю та реліквіями, які збереглися серед її стін. Резиденція таких видатних постатей, як князь Лаборець, графи Другети та Ференц Ракоці, була свідком політичних, стратегічних та романтичних інтриг. Тут також можна знайти захоплюючу колекцію експонатів і насолодитися ароматним закарпатським вином в затишних казематах.

Одразу при виході з території замку, прямо на тому самому паркувальному майданчику є вхід до ще одного місця, яке обов'язково варто відвідати.

Музей народної архітектури та побуту

Серед зелених галявин та ароматних квітів розкидані акуратні будиночки, поруч старовинна церква, водяний млин та кузня. Це місце заповнене тишею та умиротворенням, неначе райський куточок, вбережений садовими деревами. Саме так колись оселялися бойки та гуцули.

Історія цього куточка закарпатської культури налічує багато десятиліть. У 1960-х роках небайдужі люди почали перевозити цінні дерев'яні будівлі сюди з усіх куточків Закарпаття. І тепер цей музей є найстарішим скансеном в Україні, який відчинив свої двері для відвідувачів у 1970 році.

По всій території, що охоплює майже 2 гектари землі, розташовані 10 моделей районів Закарпаття:

Ужгородський; Хустський; Тячівський; Свалявський; Рахівський; Мукачівський; Міжгірський; Великоберезнянський; Іршавський; Воловецький.

Тут можна побачити будинки бойків та гуцулів, а також долинян, що оселилися в низинах, лемків, угорців та румун. Кожна будівля споруджена в стилі, який властивий певному регіону, що надає їй унікальності.

В музеї можна побачити старовинні різьблені столи, традиційні лавиці, скрині, керамічні вироби, побутові речі, вишивку на текстилі, традиційний жіночий та чоловічий одяг. Дуже цікаве місце, яке я обов'язково раджу відвідати!



А ми вирушаємо далі, трохи за місто де нас зустріне стародавній Невицький замок.

Невицький замок

Замок знаходиться на височині, до нього веде єдиний шлях. Я раджу залишити автівку або в самому низу біля колиби, або на півшляху нагору, де є невеликий "карман" на розвороті.

Якщо ви заїдете до самої верхньої стоянки, то там буде достатньо важко паркуватися або розвертатися, бо сам майданчик вузький і невеликий і вміщає всього декілька автомобілів. Звідти веде піший шлях до самого замку, понад збудованим поруч готелем.

Невицький замок з'явився на карті регіону ще у XII-XIII столітті. Спочатку це було просто земляне городище, яке потім оточили трьома потужними оборонними лініями та ровом. Коли високі стіни замку отримали спеціальні отвори, з яких захисники зливали нападників градами стріл, замок став однією з потужних фортець регіону.

Як і багато інших місць у Закарпатті, Невицький замок має свою цікаву історію, пов'язану з походженням назви. Легенда розповідає, що ця фортеця часто ставала притулком для найцінніших скарбів. І що може бути ціннішим за життя власних дітей? Тому під час нападів ворогів Невицький замок став схованкою для молодих дівчат-невіст, за що й отримав прізвисько "Невістський замок". З часом ця назва перетворилася на "Невицький".



Коли закінчите огляд розвалин замку, рекомендую затриматися у підніжжі гори, на якій стоїть замок і прогулятися до старої Кам'яницької ГЕС на річці Уж. Тут є мальовничий підвісний міст, а також гребля самої ГЕС, по берегам якої можна прогулятися і зробити гарні світлини.

Наступне місце, в яке ми вирушаємо – це чи не найвідоміший замок України. Це замок Паланок в Мукачево.

Замок Паланок

Замок Паланок – це справжня архітектурна перлина західної України. Він збудований на висоті 68 метрів на недіючому вулкані і охоплює величезну площу більше 14 тисяч квадратних метрів. Таємничі підземні переходи, що збереглися під стінами та вежами, колись були притулком для людей і худоби. Фортеця розділена на три тераси, три рівні:

Верхній

Середній

і Нижній замки

Замок складається з каскаду терас, всередині яких розташована центральна будівля. У середньовічних палаців та замках князів були свої стандарти життя, і це відчувається і сьогодні. При вході вам зустріне величезна фортеця площею 14 000 квадратних метрів.

Поетапно ви відкриєте перед собою всю масштабність цієї споруди. Перше, що вразить, – це Верхній замок з колишніми княжими палатами, екуменічною каплицею та трьома вежами. І трошки нижче розташований Середній замок, де колись розгорталося життя. І відразу під ним видніється Нижній замок, оточений неприступними бастіонами.

Можна потрапити в замок самостійно або взяти двогодинну екскурсію, під час якої гід розповість про побут та історію фортеці, поділиться легендами та реальними історичними фактами.

А ми продовжуємо наш культурний вояж і їдемо трохи далі. Вже буквально за декілька кілометрів від Мукачева – ще одна перлина Закарпаття.

Палац графів Шенборнів (замок Берегвар)

Ця вілла-резиденція знаходиться на території великого і красивого парку санаторію "Карпати". Тут ростуть рідкісні дерева та екзотичні рослини, такі як канадська ялинка, японська вишня та інші. Це додає неповторності природному ландшафту, обраному для будівництва замку.

Замок Берегвар виглядає як французький замок епохи Людовіка XIV та органічно вплітається в природний ландшафт. Ажурні башти та димоходи додають йому вишуканості. Каплиця з дзвоном та башта, що нагадує башту Корятовичів у Мукачівському замку, вражають красою.

Інтер'єр замку також залишився незмінним. Дерев'яними сходами, якими ходили Шенборни, можна пройтись й зараз. Історичний камін часів Австро-Угорщини також додає внутрішньому приміщенню оригінальності.

Після невеликої екскурсії по замку рекомендую трохи затриматися і прогулятися красивим і доглянутим парком та посидіти на березі озера.

Ось така оглядова мандрівка замками Закарпаття була продовженням нашої подорожі, яка почалася в Синевирський Поляні, біля містичного озера Синевир. Якщо їхати в таку подорож замками окремо, то слід розраховувати на мандрівку мінімум на 4-5 днів, не менше.

Порада. Хоча між замками і не дуже велика відстань (не враховуючи Камʼянець-Подільського та Хотинського замків), оглядові екскурсії по таких масштабних локаціях займуть не менше 3-4 годин кожна. Тому варто насолодитися, не поспішати і присвятити відвідуванню кожної архітектурної памʼятки окремий день. Єдине, що можна обїєднати, так це деякі локації за таким принципом:

День перший – Камʼянець-подільский замок; День другий – Хотинський замок і переїзд до Ужгорода; День третій – Ужгородський замок і Музей народної архітектури та побуту; День четвертий – Невицький замок та екскурсія Ужгородом; День пʼятий – Мукачівський замок Паланок і Палац графів Шенборнів.

А ми після відвідування Закарпаття вирішили поїхати далі, обʼїхавши більшу частину Карпат уздовж кордону з Румунією через Хуст, Тячів, центр Європи у Рахові – і далі аж до Ворохти. Про третю частину нашої великої подорожі Українськими Карпатами я розкажу у наступній статті.

Раніше Олексій Войцеховський розповідав про знакові локації Карпат для осіннього відпочинку.

Також стало відомо, у скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени.

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