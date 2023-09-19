Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени

Що подивитися і на який бюджет розраховувати, збираючись на віпочинок у мальовничий регіон – у колонці нижче.

Якщо ви вважаєте Карпати своїм другим домом і вже не раз відвідали популярні Буковель, Славсько та Яремче, настав час відкрити для себе менш відомий, але дуже чарівний куточок Карпат – Верховину.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна Олексій Войцеховський розповідає про це автентичне карпатське селище і чому воно варте вашої уваги для осіннього відпочинку.

Верховина. "Край, де серце Йокає"

Жителі Верховини пишаються своєю рідною місцевістю, називаючи її столицею Гуцульщини. Варто згадати слова Івана Франка, який писав:

"Ось Жаб’є – гуцульська столиця. Нема, мовляють, села понад Жаб’є. І більшого лиха шукати дарма".

Раніше Верховина носила це ім'я, і сьогодні ви відчуєте цю аутентичну атмосферу, приймаючи пропозиції місцевих "зелених садиб" – будинків та котеджів, які здають в оренду місцеві мешканці. Це дозволить краще відчути справжнє життя гуцулів.

Фото: Раніше Верховина носила назву Жаб'є (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)

Природа, переповнена красою

Верховина вражає своєю природною красою. Гори тут вкриті густими лісами та високогірними полонинами, а гірські річки несуть свої чисті води. Якщо ваша мета - відпочити душею і тілом подалі від цивілізації та метушні, Верховина – це місце для вас. Кілька днів у Верховині, з можливістю насолоджуватися природою та спокоєм, здатні відмінно перезавантажити після важкого року.

Верховина славиться своїми музеями.

Музей "Тіні забутих предків". Якщо ви захочете трохи відпочити від гірських мандрівок, відправтеся в хату-музей кінофільму "Тіні забутих предків". Це чудовий невеликий музей, присвячений культовому фільму та його режисерові Сергію Параджанову. Тут ви зможете дізнатися про історію створення фільму та навіть зробити фотографії у гуцульських костюмах.

Музей гуцульського побуту та музичних ынструментів Романа Кумлика: Історія Гуцульської Культури

Цей приватний музей вражає своєю колекцією предметів побуту, старовинним гуцульським одягом, знаряддями праці і грошовими знаками різних епох. Особлива гордість господарів – колекція музичних інструментів, створених талановитим гуцульським музикантом Романом Кумликом.

Фото: Гори тут вкриті густими лісами та високогірними полонинами (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)

Також рекомендую відвідати:

Музей Гуцульщини у Верховині;

Музей Грушевського в Криворівні;

Музей Франка в Криворівні;

Музей-ґражда в Криворівні.

Там вам покажуть багато цікавого та познайомлять з історіями та подіями минулого.

Гори, гори, краєвиди. Говерла, Піп Іван та інші

Якщо ви в пошуках короткого та захопливого маршруту, то точно маєте відвідати Оглядову вежу. З цього місця відкривається дивовижна панорама Верховини. Лише 15-20 хвилин пішки приведуть вас до будинку на дереві, де ви зможете насолодитися видами на безкраї ліси, засніжені вершини гори Піп Іван і стрімкі води річки Черемош з висоти пташиного польоту.

Ця невелика прогулянка також дозволить вам перевірити власні сили і витривалість, що знадобляться для подальших складніших маршрутів, які ми розглянемо нижче.

Фото: Оглядова Вежа (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)

Верховина служить відмінною відправною точкою для підйому на найвищу вершину України – Говерлу, висота якої становить 2061 метр.

Підніматися на Говерлу – це виклик, але вартий кожного зусилля. Виберіть один із маршрутів і ретельно готуйтеся, оскільки це прогулянка не з легких. Але з вершини відкриваються фантастичні краєвиди на Чорногірський хребет, Івано-Франківськ та Коломию. Зазначимо, погода в горах часто непередбачувана, тому перед походом слід добре вивчити прогноз.

Ще одне захоплююче заняття у Верховині – підйом на гору Піп Іван висотою 2022 метри. Ви можете вибрати один із численних маршрутів, які приведуть вас через чудові схили, квіткові поляни та мальовничі ліси.

Підйом на Піп Іван – це незабутні враження та красиві краєвиди. На горі Піп Іван розташована польська астрономічна обсерваторія "Білий Слон", додаючи цьому місцю ще більше чарівності.

Фото: Руїни обсерваторії "Білий Слон" на вершині гори Піп (wikipedia.org)

Гора Писаний камінь: скельна магія

Гора Писаний камінь – одне з найгарніших і загадкових місць у Верховині. З висотою в 1221 метр над рівнем моря і довжиною підйому приблизно 6 кілометрів, цей маршрут займе близько 2 годин (пішки). З вершини гори відкриваються захоплюючі види на Чорногірський хребет, вкритий густими смерековими лісами.

На вершині також розташований комплекс скель зі старовинними малюнками. Деякі з них мають вік, що сягає часів Київської Русі. За легендою, це місце було колись язичницьким капищем, тому місцеві жителі вірять, що Писаний камінь є місцем сили та магії, де варто загадувати свої бажання.

Фото: Писаний Камінь – геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні (wikipedia.org)

Розваги по-місцевому

Щоденно в селищі Бежниця, що неподалік Верховини, організовуються етнічні розваги під назвою "Гуцульські Гиндри". Заходи відбуваються на просторій зеленій галявині, оточеній гірськими вершинами та карпатськими лісами. Це невеликий парк розваг для всієї родини або компанії. У п’яти загадкових будиночках на команди учасників чекають випробовування різної складності:

інтелектуальні завдання, знання автентичних предметів побуту та гуцульського вбрання;

випробовування на спритність;

сміливість і кмітливість;

відімкнення таємничих замків;

пиляння деревини на швидкість;

долання ставка по дерев’яній колоді;

ловля риби у ставку;

незвичні футбольні баталії;

гуцульська майстерка;

гра у пейнтбол та інші.

Фото: Гуцульські гиндри (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)

Гуцульске застілля

А на "подвірʼї музиканта Хімчака" на вас чекає справжнє гуцульске застілля із музикальним супроводом. Поки господиня підготує застілля та подасть смачні страви, пан Хімчак розведе багаття та жаритиме барана на великому вогнищі, а до цього ж допоможе зануритися d атмосферу справжньої Гуцульщини віртуозною грою на локальних музичних інструментах.

Застілля у пана Василя завжди проходять в дружній та веселій атмосфері. А як ще може бути, коли поруч горить і потріскує величезне багаття, на вертелі готується смачне мʼясо, лунають звуки карпатської сопілки (денцівки) – що ще потрібно для гарного відпочинку?

Фото: Гуцульське застілля (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)

Додайте до всього цього вже звичайні міжсезонні активності – збирання грибів та ягід, прогулянки на велосипедах або конях, риболовля форелі в місцевих форелевих господарствах і рука сама вже тягнеться бронювати житло і заправляти автівку!

Готелі та садиби в Верховині. Ціни на житло в міжсезоння

Якщо ви обрали відпочинок у Верховині восени 2023 року, то можна орієнтуватися на такі ціни:

Садиба "Пролісок" – на території знаходиться двоповерховий будинок на 10-12 місць, біля будинку є мангал, альтанка, гойдалка, ставок, неподалік ліс, річка. Харчування – самостійне або за домовленістю. Домашня кухня, гуцульські страви. Ціна – від 200 грн з людини.



Садиба "Гуцулія" – комплекс розташований біля села Криворівня, включає триповерховий будинок на 7 номерів, двоповерховий будинок на 6 номерів, та дворівневий котедж на 4 місця, а також

сауна;

2 чани;

бочка "Офуро";

ставок з форелями;

гойдалки та альтанка.

Добре підходить для групових заїздів до 130 осіб. Вартість проживання – від 250 грн за особу, або 2000 грн за котедж на 4 людини.

Садиба "Гуцульська Рапсодія" – відпочинковий комплекс розташувався біля села Криворівня. На території – двоповерховий будинок на 80 місць, поряд на території є 2 котеджі (на 2 і 4 номери), комплекс альтанок, гойдалки, мангали. Мають свою сауну, чани, джакузі й басейн з джерельною водою. Вартість проживання у 2,4, 5-місних номерах – від 250 грн з людини.



Гостинний двір "Згарда" – комплекс на територія якого знаходиться, двоповерховий будинок у якому на другому поверсі – 5 номерів, у триповерховому будинку поряд – 3 дворівневі люкси.

На території є колиба-ресторан на 70 місць, дитячий майданчик, альтанка, мангал, сауна з великим басейном. Харчування по меню. Можливе комплексне харчування для груп від 10 осіб. Вартість проживання в номері стандарт – 700 грн, люкс – 1200 грн.



Садиба "Під Соснами" – двоповерховий будинок з 5 номерами з власними санвузлами на 13 людей. 3 номери – двохмісні, один трьохмісний, 1 номер – чотиримісний. У дворі є альтанка з мангалом, гойдалка, дитячий майданчик, магазин. Поруч протікає річка Чорний Черемош. За домовленістю вам можуть готувати як автентичні гуцульські страви, так і традиційні українські. Вартість проживання – від 250 грн з особи.

Ціни в цей період року також порадують і, можливо, дозволять вам затриматися в цій осінній гуцульській казці трохи довше.

Верховина – справжня скарбниця для природної краси, аутентичної української культури та захоплюючих пригод. Цей маленький куточок Карпат пропонує найкраще для осіннього відпочинку, даючи можливість втекти від шуму міста та тривог і зануритися в природу та історію Гуцульщини. Тож не вагайтеся відвідати Верховину та насолодитися всім, що вона пропонує.

Відзначимо, міжсезоння – популярний період для відпочинку в українських Карпатах. Ми писали про найцікавіші локації регіону та скільки коштує відпочинок.

Спочатку під час війни в Україні туризм фактично зупинився. Але пізніше люди потроху почали повертатися до подорожей. Хоча б для того, щоб просто зберегти своє психологічне здоров'я. Олексій Войцеховський писав для РБК-Україна, чому важливо розвивати туризм в Україні навіть під час війни.

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