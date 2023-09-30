Осінь у Карпатах. Ідеальний дводенний маршрут для мандрівки у міжсезоння

Список цікавих місць для сімейної або індивідуальної поїздки – докладніше у статті для РБК-Україна.

Осінь – ідеальний час, щоб вирушити на відпочинок до Карпат. Раніше у своїх публікаціях я розповідав про цікаві місця, які варто відвідати під час відпочинку у районі Буковеля та Верховини.

Сьогодні поділюся маршрутом однієї поїздки, яка запам'ятається надовго і зігріватиме приємними спогадами ще багато місяців, а можливо і років. Цим маршрутом ми проїхали з сім'єю під час однієї з наших поїздок до Карпат, і він сподобався нам найбільше.

Цей маршрут досить тривалий і розрахований більше на автомобільну подорож. Але можна пробувати і громадським транспортом, наприклад, автобусом. Під час цієї поїздки ви побачите фантастичні краєвиди та побуваєте у найпопулярніших місцях Карпат та Закарпаття.

Початок подорожі

Починаємо з невеликого населеного пункту, що називається Синевирська Поляна, на березі річки Теребля. Як ви вже здогадалися з назви, селище розташоване біля знаменитого озера Синевир.

Восени людей у Карпатах зовсім не багато. Тут тихо. Гарно. Атмосферно. Є можливість зробити шикарні фото красивих локацій, не чекаючи у черзі чи намагаючись знайти ракурс без зайвих людей на світлинах.

Озеро Синевир

Синевир – це місце сили. Без сумніву. При вході – оглядовий майданчик. Навколо озера є еко-стежка, якою можна обійти озеро, що ми й зробили.

Посередині озера – невеликий острів. На протилежному від оглядового майданчика березі – скульптура з величезних колод, з вирізаними на них жінкою – Синь і чоловіком – Вір. За легендою, озеро виникло зі сліз Синь, яка оплакувала загибель Віра. Красива та трагічна історія кохання.

Якийсь час тому туристи почали вставляти та загинати монети у скульптуру. Адміністрація парку закликає не робити цього, оскільки це порушує її структуру та цілісність. Якщо ви будете там, утримайтеся, будь ласка, від цієї традиції.

Долина вовків

Після відвідин озера ми поїхали до еко-парку "Долина вовків". Невеликий зоопарк у красивому місці. Я згоден з тим, що утримання тварин у неволі не зовсім правильно, але дуже багато залежить від того, як саме вони утримуються, а тут якраз ще нічого.

Тут живуть кілька видів вовків, включаючи сірого, полярного та канадського, пара левів, пара тигрів, пара верблюдів та кілька видів копитних (лами, лані, та кілька видів оленів).

Вхід зовсім недорогий, тварини доглянуті та виглядають щасливими, вольєри великі та чисті. Ми застали момент "переклички", коли всі вовки миттєво завили. У тиші навколишніх гір, у долині річки – це було аж до мурашок.

Закарпатське спа

Закінчуючи наш активний день, ми поїхали у чани. Але не просто в чани, а в чани з таким краєвидом, що йти звідти не хотілося навіть після двох годин перебування в них, причому невилазно. Після чанів відчуваєш себе настільки умиротвореним і розслабленим, наче ти якась м'яка лялька. Відмінне закінчення першого дня, тепер можна відпочивати.

Центр реабілітації бурих ведмедів

На початку другого дня їдемо до Центру реабілітації бурих ведмедів, він знаходиться прямо на виїзді із Синевирської галявини. Це не зоопарк. Це місце, куди звозять з усієї України ведмедів, які потребують допомоги. Як правило, це ведмедики із цирків, ресторанів, заміських клубів, зоопарків. З місць, де вони до цього сиділи в тісних клітинах або утримувалися у поганих умовах.

Центр являє собою досить великою ділянкою гірського лісу, відгородженого високим парканом. Ведмедиків там кілька десятків. Виглядають всі добре. Вже гаразд... Але так було не завжди.

На території є інформаційний щит, де у кожного ведмедика є своя соціальна сторінка з ім'ям та його сумною (у всіх із них) історією. Є зона карантину, де новоприбулі починають звикати жити поза клітинами. Як ми розуміємо, виходить це далеко не відразу, тому їх трохи привчають до більш просторих вольєрів, періодично випускаючи з кліток.

Тут же, на території, стоїть привезена звідкись клітка. У таких довічно утримувалися деякі з мешканців центру. Добре, що в Україні є такі місця і люди, які готові цим займатися та допомагати, рятуючи ведмедів із в'язниць та довічних каторг.

Ми привезли із собою їжі. Годували ведмедиків яблуками та морквою. Самим годувати не дозволяють, оскільки між клишоногими може виникнути конфлікт на грунті заздрості. Але нам допоміг один зі співробітників центру, відволікаючи увагу заздрісника кидками їжі на далекі дистанції.

День водоспадів

Прямо перед центром реабілітації, за кілька сотень метрів, розташовується невеликий Кам'янецький водоспад. Це невеликий каскад, що спускається з гори прямо в річку Теребля. Поруч із водоспадом є зручна стоянка. Місце чудове. Найімовірніше, влітку тут купаються.

Фото: Кам'янецький водоспад

Їдемо далі! Місце, у яке ми приїхали – точно чарівне! Це знаменитий водоспад Шипіт.

Вхід платний, вартість невисока. Починається територія з невеликого сувенірно-кафешного риночка. Тут же можна перекусити за потреби. А далі йде ущелина, поросла буками, які в жовтні-листопаді починають скидати жовто-жовтогаряче листя, і невеликими водними каскадами, які стають все більше і в результаті закінчуються одним, досить високим і дуже красивим водоспадом.

Все це разом створює чарівно красиву картину. Зверху у схилі ущелини є дерев'яна еко-стежка. Нею можна підійти і до верхньої частини водоспаду. Також є канатна стежка між деревами, але вона, на превеликий жаль, восени вже не працює.

Фото: Водоспад Шипіт

Це найбільший та найкрасивіший із водоспадів Карпат, які нам довелося побачити за всі наші поїздки. Дуже атмосферне та гарне місце. І знову-таки переконуюся, що осінь – це ідеальний час для його відвідин!

Підіб'ємо підсумки

У цій локації ми провели два дуже активні та красиві дні, повні емоції та враження. Рекомендую затриматися як мінімум ще на пару днів і добре озирнутися.

Якщо ви без особистого автомобіля, то без особливих труднощів зможете оглянути всі визначні пам'ятки за три дні. Тому навіть просто поїздку сюди, без подальшого продовження, цілком варто розглянути як окрему, коротку подорож на вїк-енд.

Якщо ви обирали відпочинок на Закарпатті, ви матимете величезну кількість варіантів житла. В основному це невеликі приватні садиби чи котеджі. Ближче до великих населених пунктів Закарпаття є вибір із досить великих комплексів чи готелів, включаючи термальні курорти.



Якщо ж вашою метою є природний відпочинок ближче до гір, лісів та озер – тоді розгляньте як варіант відпочинок у Пилипці. Пилипець – одне з найкращих місць для відпочинку на Закарпатті. Це сучасний гірськолижний курорт з досить розвиненою інфраструктурою. Він розташований зовсім недалеко від описаних у цій статті локацій.

А ми їдемо далі. Нас чекає Ужгород, Мукачево, Хуст, Рахів та… Ворохта! Кілька сотень кілометрів наймальовничішою дорогою в Україні, замки Закарпаття, географічний центр Європи та багато іншого. Але про все це я розповім вже у наступній статті.

Пропонуємо також почитати, скільки коштує відпочинок у Карпатах восени та на який бюджет можна розраховувати, плануючи подорож.

"Буковельське море", Солотвинські озера і багато інших – ми також писали про найпопулярніші локації, де відпочити біля озер в Карпатах.

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