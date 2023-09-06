Карпати у міжсезоння. Найцікавіші локації та ціни на відпочинок

Літо 2023 року у Карпатах було дуже багатолюдним. У попередній статті я розповідав, що відсутність відкритих морських локацій до середини серпня – одна з основних причин, що призвела до туристичного "буму" у всіх регіонах Карпат цього літа, навіть попри несприятливу для туризму ситуацію в країні загалом.

Попереду – міжсезоння. Осінь у Карпатах, як правило, не багатолюдна. І ось це якраз не мінус, а більше – величезний плюс та один з аргументів, чому варто розглянути осінь для поїздки у невелику подорож на відпочинок у Карпатах.

Відпочинок під час війни

Важливість відпочинку та зміни обстановки у нинішніх реаліях складно переоцінити. Тіло і психіка вимагають зміни обстановки, відпочинку та порятунку від стресу. Що там говорити, навіть просто гарненько виспатися – це вже аргумент, щоб змінити обстановку хоча б на кілька днів.

До того ж Карпати – один із найтихіших та найбезпечніших регіонів зараз. Основними туристами цього року стали жінки із дітьми. Також це військові, їхні сім'ї та ВПО з окупованих регіонів, які приїжджають сюди на реабілітацію.

Перевіреними місцями?

Як правило, під час таких поїздок на відпочинок ми дотримуємося основних популярних локацій і маршрутів, щоб отримати емоції вже з перевірених тисячами людей до нас джерел. Грунтуючись на особистому досвіді, хочу заявити – дарма!

Іноді саме власний дослідницький досвід та вміння у пошуку інформації можуть привести до цікавих та нових для вас місць.

Наприклад, недалеко від Микуличина є відразу кілька найкрасивіших локацій, які зосереджені зовсім поруч. І сюди однозначно варто приїхати, щоби побачити їх на власні очі.

Велика Карпатська Гойдалка

Виїжджаючи з Микуличина у бік Татарова, можна повернути ліворуч у бік присілка Поленіно та знайти на карті Велику Карпатську гойдалку. Машину доведеться залишити на невеликій стоянці перед мостом через ущелину. До нього ми ще повернемося трохи згодом. Далі – пішки на гору.

Ті, хто не дуже любить піші походи горами, можуть легко знайти місцеве "Карпатське таксі", яке на різних модифікаціях вітчизняного та зарубіжного автопрому довезе вас із вітерцем нагору.

Але я рекомендую саме пішу прогулянку. Переходимо містком через ущелину з гарною річкою внизу і йдемо нагору. Кілька разів зупиняємося на перепочинок, тому що підйом досить крутий. Всього близько 800 метрів нагору. Зверху вам відкриється велика полонина з найкрасивішим краєвидом і величезна, добротно зроблена, гойдалка. Висота її близько 10 метрів.

Це не просто краса для фото, але на ній ще й дуже весело кататися. Дуже гарне місце. Вхід безкоштовний. Поруч є пара дерев'яних будиночків, де вам запропонують чай, каву, глінтвейн та різні смаколики.

Красиві фото, щоб потішити соцмережі, зробите на 100%! Відпочиваємо, насолоджуємось виглядом і розслабляємося.

Чемегівський каньйон

Повертаємося назад. При переході через ущелину назад по містку, повертаємо ліворуч і легко знаходимо спуск у каньйон. Це каньйон на річці Прутець-Чемегівський. Одне з найкрасивіших місць, які нам довелося побачити за кілька поїздок до Карпат.

Це настільки красиве та чарівне місце, що здається якоюсь Нарнією чи порталом в інший, казковий світ. Висячі скелі стін каньйону дуже високі. Кришталева та бірюзова вода у річці з каскадами. У річці плаває багато форелі. Фото, можливо, передають реальні масштаби та красу цього місця максимум на 25 відсотків. До цього часу під враженням, як можна знайти таке місце випадково, просто гуляючи поблизу.

Наразі ця локація вже позначена на Google Maps як "Чемегівський каньйон". Але на момент нашого перебування з родиною там у 2021 році вона не була позначена ні на картах, ні в одному туристичному сайті-каталозі.

Великий обвал

Потім, тут же, неподалік, можна поїхати подивитись Великий обвал, який утворився на схилі гори в червні 2020 року внаслідок сходу великого селевого потоку і довго пошкоджував та блокував дорогу, що проходить унизу. Він знаходиться на виїзді з Микуличина у бік Яремче.

Величезні валуни ніби зависли високо на схилі гори. Цей обвал зараз живий, і періодично відбуваються невеликі обсипання. Грунт досить "рідкий" і піщаний, тому він періодично сиплеться. Іноді там падають смереки та буки, що ростуть зверху. Почуваєшся там якоюсь мурахою. Місце однозначно справляє сильне враження і точно варто його відвідати.

Але треба бути постійно напоготові і не втрачати пильності, особливо в часи дощів або після них.

Всі ці три дивовижні локації можна легко відвідати за один день, навіть не маючи автомобіля у розпорядженні. Але який же відпочинок у Татарові, Яремчі, Ворохті, Микуличині, Яблуниці чи Верховині без відвідування Буковеля (Поляниці)?

Буковель

Хто їздив сюди взимку автомобілем, знає, що це той ще кошмар. Нескінченні пробки і переповнені автостоянки відбивають весь настрій і бажання до розваг. І ось тут – міжсезоння також беззаперечно виграє! Легко та вільно доїжджаємо до будь-яких стоянок. Але нам потрібно до витягу 2R.

Оглядові майданчики

Тут можна доїхати нагору, звідки відкривається незабутній краєвид у бік Буковеля (Поляниці) та у зворотний бік – на гірські хребти. Неймовірна краса! Гори-гори-гори аж до горизонту.

Там же на горі є ресторанчик, сувенірна лавка, а також найдовша в Україні зіп-лайн. На ньому можна спуститися вниз як на класичному зип-лайн, так і на велосипеді, який закріплений на тросах.

Родельбан

Проїжджаючи вгору на підйомнику, зверніть увагу на цілу трасу в деревах, що називається Родельбан. Це рейкова траса до верху підйомників, куди ви їдете на маленькій тачці. Шлях догори рівний і прямий, і вас тягне трос. А потім – спуск вниз на цих візках, але вже з великою швидкістю і по закрученій між деревами трасі під дією сили тяжіння!

Зверху вас проведуть швидкий інструктаж та побажають щасливого шляху. Дуже добре, що там є гальма! Летітимете, кричатимете і хихикатимете, як малі діти. Буде зовсім не зайвим взяти з собою екшн камеру або якесь кріплення для телефону. Обидві руки у вас будуть зайняті, і тримати девайс не вийде, а зняти це варто!

Спустившись, обов'язково поділіться один з одним емоціями. І ось тут – непогано б уже й перекусити!

У цьому плані курорту Буковель конкуренцію становитиме, мабуть, лише Львів. Різних незвичайних та цікавих ресторанів, тематичних кафе та колиски – на будь-який смак та гаманець. Ну а після такого чудового екстремально-весело-смачного проведення часу, шикарна та звивиста гірська дорога, із чудовими краєвидами за вікном, приведе вас прямо до вашого котеджу чи готелю.

Ціни на житло у Карпатах восени

Наприклад, якщо розглядати відпочинок у Поляниці у міжсезоння, відштовхуватися можна від таких цін на житло:

Котедж "Добра Оселя" – для відпочинку гостям надається двоповерховий котедж на 8-10 осіб (чотири сучасні номери). Для гостей є сауна на 10 осіб з кімнатою відпочинку та кадкою для обливання, а також оздоровчий чан. Вартість у жовтні – 4000 гривень за добу за весь котедж.

за весь котедж. Гостьовий будинок "МД" – двоповерховий дерев'яний будинок на 15 місць. Кожен поверх має окремий вхід зовні. Поруч ліс. Вартість у вересні-жовтні – 6000 гривень за весь будинок чи 3000 гривень за поверх.

Садиба "Вікторія" – триповерховий будинок на 8 номерів (22 місця). Двоповерховий котедж на 7 місць. Двоповерховий котедж на 12 місць. Категорії номерів: двомісний номер, тримісний номер. Вартість у вересні-жовтні – від 500 гривень за номер чи 4000 гривень за котедж.

Готель "Шепіт лісу" – триповерховий готель на 20 номерів (45 місць). Відмінний вигляд, власна стоянка та затишна атмосфера. Вартість номеру класу "стандарт" – 1200 гривень, "Делюкс" – 1400 гривень.

Гостьовий будинок "Гірська Казка" – триповерховий будинок на 6 номерів (16-20 місць). Затишна територія, сауна на 6-10 осіб із кімнатою відпочинку та бочкою для обливання. Вартість великого двомісного номера – від 1200 гривень.

Як бачимо, ціни в осінній період набагато нижчі, ніж зимові. Те саме з цінами на всі додаткові послуги та харчування.

Закінчити такий насичений і багатий на емоції день, звичайно ж, кращий за справжнє Карпатське СПА. Знайти чани прямо біля місця проживання не складе труднощів, пропозицій багато. Це, звичайно, просто найкраще закінчення дня! Супер розслаблення. Стрибаємо в крижану купіль і назад – у гаряченький чан із хвоєю та квітками календули. Надрозслаблені та задоволені, відпочиваємо та міцно спимо, готуючись до наступного дня.

Безумовно, ця стаття-інструкція – лише один із багатьох сценаріїв, які доступні в Карпатах в осінній період для відпочинку. Головне – одразу визначте, в яку частину Карпат ви хочете вирушити, та бажано заздалегідь забронювати житло та переглянути місця, куди ви хотіли б вирушити. А вже перебуваючи на місці – обов'язково не забувайте дослідити місцевість та не бійтеся експериментувати.

У наступному огляді йтиметься про цікаві локації Закарпаття.

Нагадаємо, раніше Олексій Войцеховський розповів РБК-Україна, чому важливо розвивати туризм навіть під час війни.

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