Замковый "джекпот". Авторский маршрут по Закарпатью для осеннего путешествия

Путешествие в Карпаты – однозначно одна из лучших идей, как можно интересно провести время осенью.
Алексей Войцеховский для РБК-Украина рассказывает о маршруте по Закарпатью, который он проверил на личном опыте, посетив несколько знаковых локаций региона за одну поездку. Большинство месь на маршруте – замки.
Раньше я рассказывал о начале нашего путешествия по Карпатам. Мы ознакомились с Синевирской Поляной, озером Синевир, Центром реабилитации бурых медведей, водопадами Шипот и Каменецкий и протестировали знаменитые карпатские чаны. В той местности мы провели три дня и затем приняли решение отправиться в центр Закарпатья – город Ужгород.
Надо сразу отметить, что если вы будете отправляться сюда со стороны Киева или Винницы, то еще на пути к Синевирской Поляне рекомендую заехать еще в два самых известных замка (Каменец-Подольский и Хотинский) и в конце концов собрать целый замковый "джекпот" на всем протяжении этого очень интересного маршрута. Эти два известных замка я опишу сначала, а дальше расскажу уже о замках Закарпатья.
Хочу дать совет: когда будете посещать все указанные в этой статье крепости или замки, старайтесь брать экскурсию или отдельного гида. Это не только позволит узнать больше интересных фактов, но и вообще может изменить общее восприятие и эмоции от посещения этой локации.
Каменец-Подольский замок – незабываемый шедевр архитектуры, манящий своей непревзойденной красотой. Его башни и стены не только украшают регион, но и напоминают о своей истории важного оборонительного сооружения.
Сегодня старинная крепость Каменец-Подольский находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и признана мировым наследием. Ее каменные стены рассказывают нам об отваге и традициях прошлых веков, делая ее одним из самых впечатляющих памятников истории и культуры.
Погуляв по замку, заглянув во все его сокровенные места и закоулки, сделав кучу красивых и интересных фото, отправляемся дальше.
Следующая на нашем пути – Хотинская крепость
Территория, где расположена Хотинская крепость, была ценна еще в период расселения славян. Переправа через Днестр стала ключевым пунктом торговли и идеальным местом для обороны от врагов. Хотинская крепость, возникшая в XIII веке, остается одной из самых неприступных в Восточно-Европейском регионе.
Кроме экскурсии вокруг крепости, вы сможете посетить подвалы бывших казарм и просмотреть выставку холодного и огнестрельного оружия и прочее.
А мы переносимся сразу в Ужгород – "столицу" Закарпатья, город сакур и лип. Именно этот город я рекомендую вам определить как основную локацию, если вы решили выбрать отдых в Закарпатье как культурную, а не горную или природную разновидность своего путешествия.
Ужгород известен своей потрясающей историей, начавшейся сотни лет назад на Замковой горе. Сегодня на этом живописном месте возвышается величественный Ужгородский замок, скрывающий в себе не только краеведческий музей и дегустационный зал, но и множество исторических тайн, придавших красочные оттенки его суровому силуэту.
Сразу при выходе с территории замка, прямо на той же парковке есть вход в еще одно место, которое обязательно стоит посетить.
Среди зеленых полян и ароматных цветов разбросаны аккуратные домики, рядом старинная церковь, водяная мельница и кузница. Это место заполнено тишиной и умиротворением, как райский уголок, убереженный садовыми деревьями. Именно так когда-то поселялись бойки и гуцулы.
По всей территории, охватывающей почти 2 гектара земли, расположены 10 моделей районов Закарпатья:
Здесь можно увидеть дома бойков и гуцулов, а также поселившихся в низинах долинян, лемков, венгров и румын. Каждое здание построено в стиле, который присущ определенному региону, что придает ему уникальности.
А мы отправляемся дальше, немного за город, где нас встретит древний Невицкий замок.
Замок находится на возвышенности, к нему ведет единственная дорога. Я советую оставить автомобиль или в самом низу у хижины, или на полпути вверх, где есть небольшой "карман" на развороте.
Если вы заедете к самой верхней стоянке, то там будет достаточно трудно парковаться или разворачиваться, потому что сама площадка узкая и небольшая и вмещает всего несколько автомобилей. Оттуда ведет пеший путь к самому замку, выше построенного рядом отеля.
Когда окончите осмотр развалин замка, рекомендую задержаться у подножия горы, на которой стоит замок и прогуляться к старой Каменицкой ГЭС на реке Уж. Здесь есть живописный подвесной мост, а также дамба самой ГЭС, по берегам которой можно прогуляться и сделать красивые фотографии.
Следующее место, в которое мы отправляемся – это едва ли не самый известный замок Украины. Это замок Паланок в городе Мукачево.
Замок Паланок – настоящая архитектурная жемчужина западной Украины. Он выстроен на высоте 68 метров на недействующем вулкане и охватывает огромную площадь более 14 тысяч квадратных метров. Таинственные подземные переходы, сохранившиеся у стен и башен, когда-то были убежищем для людей и скота. Крепость разделена на три террасы, три уровня:
Замок состоит из каскада террас, внутри которых расположено центральное здание. В средневековых дворцах и замках князей были свои стандарты жизни, и это ощущается и сегодня. У входа вам встретит огромная крепость площадью 14 000 квадратных метров.
А мы продолжаем наш культурный вояж и едем немного дальше. Уже буквально в нескольких километрах от Мукачево – еще одна жемчужина Закарпатья.
Эта вилла-резиденция находится на территории большого и красивейшего парка санатория "Карпаты". Здесь произрастают редкие деревья и экзотические растения, такие как канадская елка, японская вишня и другие. Это придает неповторимость природному ландшафту, выбранному для строительства замка.
Замок Берегвар выглядит как французский замок эпохи Людовика XIV и органично вплетается в природный ландшафт. Ажурные башни и дымоходы придают ему изысканности. Часовня со звоном и башня, напоминающая башню Корятовичей в Мукачевском замке, поражают красотой.
После небольшой экскурсии по замку рекомендую немного задержаться и прогуляться по красивому и ухоженному парку и посидеть на берегу озера.
А мы после посещения Закарпатья решили поехать дальше, объехав большую часть Карпат вдоль границы с Румынией через Хуст, Тячев, центр Европы в Рахове – и дальше до Ворохты. О третьей части нашего большого путешествия по Украинским Карпатам я расскажу в следующей статье.
Ранее Алексей Войцеховский рассказывал о знаковых локациях Карпат для осеннего отдыха.
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