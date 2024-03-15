На Закарпатті почалося масове цвітіння крокусів: яскраві фото

На Закарпатті почалося цвітіння первоцвітів. Одні з найяскравіших галявин із крокусами можна побачити у музеї "Старе село" в Колочаві.

РБК-Україна ділиться яскравими фото, як цвітуть червонокнижні квіти у цьому регіоні.

В національному природному парку "Синевир" почали цвітіння ранньовесняні рослини – крокуси (шафрани), підсніжники та первоцвіти (примули). Їх можна побачити у розсаднику рідкісної флори.

Водночас побачити квіти разом із пам'ятками запрошують туристів в Управлінні туризму та курортів Закарпатської ОДА. Фотографіями крокусів, які цвітуть зараз у музеї "Старе село" у Колочаві управління поділилося на своїй сторінці. Автор знімків – гід Юрій Радівілов.

Фото: Цвітіння крокусів у Колочаві (facebook.com/Юрій Радівілов)

"Старе село" – один із 10 музеїв села. У скансені відтворили хати різних соціальних верств. Також у селі знаходиться музей колочавської вузькоколійки.

Зазвичай крокуси цвітуть ще на початку квітня – туристи їдуть у цей час, щоб зробити яскраві фото і відпочити у атмосфері весняного квітування.

Окрім Колочави, туристи можуть побувати у відомому загальнодоступному місці, де можна милуватися шафранами – дендропарку "Березинка" поблизу Мукачево. Масове цвітіння крокусів також можна побачити на території Долини нарцисів (місто Хуст).

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