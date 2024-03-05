Ретро-подорож Поділлям. Як проїхатися Гайворонською вузькоколійкою навесні

У березні стартує весняно-літній сезон туристичних ретро-поїздок на Гайворонській вузькоколійці. Квитки на подорож 23 березня вже доступні у продажу.

Для трансферу до Гайворона будуть причіпні вагони з Києва та Львова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Квитки на поїздку ретро-поїздом №921/922 Гайворон – Бершадь – Гайворон та №924/923 Гайворон – Хащувате – Гайворон уже доступні на сайті, мобільному застосунку, чат-ботах "УЗ" та в касах вокзалів.

Щоб дістатися до Гайворона, "Укрзалізниця" призначає курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ–Гайворон–Київ та Львів – Гайворон – Львів. Квитки на трансфер також уже у продажу на ресурсах "УЗ".

Вузькоколійну залізницю (ширина 750 мм) будували у 19 столітті власники цукрових заводів для перевезення робітників та вантажів. Будівництво й обслуговування такої залізниці було у чотири рази дешевше за залізницю стандарту колії 1520 мм.

Зараз Гайворонська вузькоколійка є унікальною історичною пам’яткою та цікавим маршрутом для подорожі на вихідні. 130-кілометровий відрізок шляху — найдовша вузькоколійка в Європі. Маршрут проходить через Вінницьку та Кіровоградську області: від Рудниці, через міста Бершадь і Гайворон до Голованівська.

Фото: Поїзд на Гайворонській вузькоколійці восени (facebook.comUkrzaliznytsia)

Пасажирів запрошують милуватися подільськими краєвидами, Південним Бугом, а подорож в ретровагонах, фото на фоні паровозу та іншої залізничної техніки залишать незабутні враження.

У 2021 році ентузіасти вперше почали проводити ретро-тури на вузькоколійних залізницях, щоб популяризувати серед українців такий нетиповий вид відпочинку та більше розповісти про вузькоколійні залізниці, які зараз гостро потребують збереження та порятунку від занепаду.

А торік найдовша вузькоколійка в Європі почала перевозити переселенців.