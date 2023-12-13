Як українці ставляться до відпочинку під час війни: дослідження

Значна частина українців сприймають відпочинок під час війни як можливість переключитися від постійного стресу. Більшість брали відпустку упродовж останніх трьох років.

Як змінилося бачення відпочинку під час війни, РБК-Україна розповідає з посиланням на дослідження компанії Gradus.

Українська дослідницька компанія Gradus вивчила з готельним оператором Ribas Hotels Group ставлення українців до відпочинку в умовах війни. В опитуванні взяли участь 471 людей віком 18-55 років, які проживають в Україні в містах із населенням понад 50 тисяч людей та мають дохід середній та вище середнього.

"Наше дослідження показало, що близько 70-75% українців сприймають відпочинок як спокійний період, базований на прогулянках, оздоровленні, медитації та інших аспектах. Зараз спостерігається високий рівень позитивного ставлення до цього типу відпочинку", – зазначив СОО Ribas Hotels Group Андрій Маренчук.

Позитивне ставлення до відпочинку під час воєнного стану мали більшість респондентів:

78% мають позитивне ставлення відпочинку в Україні поза межами дому;

56% мають позитивне ставлення до відпочинку за кордоном.

Згідно з дослідженням, 77% респондентів мали відпустку за останні 3 роки. А 88% опитаних не проти відпустки, якби була така можливість. Серед тих, хто мав відпустку за останні 3 роки: 49% відпочивали лише в Україні, а 46% – як в Україні, так і за кордоном.

"Цікаво, як змінилися критерії обраного відпочинку під час війни. Українці зараз виявляють інтерес до нового напрямку відпочинку за кордоном, особливо в Польщі. Зараз це стає конкурентним ринком для відпочинку в Україні, особливо в зимовий період", – прокоментували засновник засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Значна кількість українців, а особливо ті, які перебувають за кордоном через війну, сприймають відпочинок як компромісне рішення, яке поєднує зустрічі з друзями та родиною та можливість відкриття нових місць.

В умовах війни українці залишаються активними в подорожах, шукають нові форми відпочинку та виявляють інтерес до відкриття нових локацій.

Раніше ми писали, що всесвітньо відомий сервіс бронювання житла Airbnb після війни популяризуватиме Україну як туристично привабливу країну. Відповідний меморандум підписали 25 вересня 2023 року.

Тим часом, на туристичній карті України побільшало "магнітів" – найцікавіших локацій та об'єктів, які приваблюють мандрівників. Їх перелік оновило Державне агентство розвитку туризму України. Розширений список налічує 170 визначних туристичних місць із усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму.