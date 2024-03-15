На Закарпатье началось массовое цветение крокусов: яркие фото

На Закарпатье началось цветение первоцветов. Одни из самых ярких полян с крокусами можно увидеть в музее "Старое село" в Колочаве.

РБК-Украина делится яркими фото, как цветут краснокнижные цветы в єтом регионе.

В национальном природном парке "Синевир" начали цветение ранневесенние растения – крокусы (шафраны), подснежники и первоцветы (примулы). Их можно увидеть в рассаднике редкой флоры.

В то же время, увидеть цветы вместе с доcтопримечательностями приглашают туристов в Управлении туризма и курортов Закарпатской ОГА. Фотографиями крокусов, цветущих сейчас в музее "Старое село" в Колочаве управление поделилось на своей странице. Автор снимков – гид Юрий Радивилов.

Фото: Цветение крокусов в Колочаве (facebook.com/Юрий Радивилов)

"Сатрое село" – один из 10 музеев села. В скансене воссоздали дома разных социальных слоев. Также в селе находится музей колочавской узкоколейки.

Обычно крокусы цветут еще в начале апреля – туристы едут в это время, чтобы сделать яркие фото и отдохнуть в атмосфере весеннего цветения.

Кроме Колочавы, туристы могут побывать в известном общедоступном месте, где можно любоваться шафранами – дендропарке "Березинка" вблизи Мукачево. Массовое цветение крокусов также можно увидеть на территории Долины нарциссов (город Хуст).

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