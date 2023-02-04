По всій Європі. У ЄС запускають 10 масштабних залізничних маршрутів між країнами

ЄС запускає 10 проектів з міжнародного залізничного сполучення по всій Європі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Відродження залізничного транспорту

Європейська комісія оголосила, що підтримає 10 пілотних проектів зі створення нових залізничних маршрутів та покращення вже існуючих. Ініціатива також спрямована на просування ефективних та екологічних перевезень відповідно до Стратегії Комісії зі сталої та інтелектуальної мобільності.

У рамках проекту в Єврокомісії хочуть допомогти залізничним компаніям створювати нові денні та нічні міжнародні залізничні сполучення (зазначимо, EuroNight (EN) – тип поїздів європейської залізничної мережі, які відповідають певним фірмовим критеріям за системою "швидкість-комфорт-сервіс". Вони експлуатуються з 1993 року поряд із денними EuroCity).

#ConnectingEurope by train:



These new pilot services will improve cross-border rail across the EU!

10 projects for new & better connections

By day & by night



Find the full list here: https://t.co/ON1hgCtxkz pic.twitter.com/2fPiYXC2u9 — EU Transport (@Transport_EU) January 31, 2023

Фото: Які міжнародні маршрути з'являться у Європі (twitter.com/Transport_EU)

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи із залізничним сектором, щоб зробити ці 10 "пілотів" успішними та надихнути багатьох приєднатися до нас", – зазначила Адіна Валеан, комісар з транспорту Єврокомісії.

Від Рима до Мюнхена. Які маршрути запустять

Передбачається створення наступних маршрутів та запуск таких поїздів:

Сполучення між Угорщиною, Австрією та західною Румунією

Сполучення за маршрутом Німеччина – Данія - Швеція за участю SJ (новий нічний поїзд Стокгольм – Копенгаген – Берлін і денний поїзд Гамбург – Гетеборг (та, можливо, Осло, у співпраці з DSB і DB), Snälltaget (розширений нічний поїзд Стокгольм - Копенгаген -) Берлін), České dráhy (новий рейс Прага – Берлін – Копенгаген, у співпраці з DB та DSB) та Flixtrain (новий рейс Лейпциг – Берлін – Копенгаген – Стокгольм);

(новий рейс Прага – Берлін – Копенгаген, у співпраці з DB та DSB) та Flixtrain (новий рейс Лейпциг – Берлін – Копенгаген – Стокгольм); Нічні поїзди, зокрема новий нічний поїзд Париж – Мілан – Венеція;

Flixtrain, новий рейс Мюнхен - Цюріх;

WESTbahn, нова лінія Мюнхен – Відень – Будапешт, розширення існуючої лінії;

Nederlandse Spoorwegen, розширення існуючого повідомлення Амстердам-Лондон у співпраці з Eurostar;

European Sleeper, новий нічний поїзд Амстердам – Барселона;

Ferrovie dello Stato Italiane/Deutsche Bahn, нові маршрути Рим – Мюнхен та Мілан – Мюнхен;

LSA, нові рейси Лісабон – Ла-Корунья та Лісабон – Мадрид;

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, нові послуги, що з'єднують Каталонію та південь Франції.

Фото: Поїзд EuroNight біля Цюріхського озера (Wikipedia.org)

План дій ЄС доповнює існуючу нормативну та політичну базу ЄС для розвитку залізничного транспорту. Вона надає галузі інструменти, щоб реалізувати цю концепцію, щоб на ринку з'являлися нові гравці та нові послуги.

"Залізничний транспорт – один із найстійкіших видів транспорту, який у нас є. І все ж таки цей потенціал ризикує бути витраченим марно – на транскордонні поїздки припадає всього 7% шляху, який долають саме поїздами. План дій допоможе нам зробити залізницю більш привабливою для далеких і транскордонних поїздок", – сказала Адіна Велеан, оголошуючи про ініціативу.

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