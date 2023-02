По всій Європі. У ЄС запускають 10 масштабних залізничних маршрутів між країнами

ЄС запускає 10 проектів з міжнародного залізничного сполучення по всій Європі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Відродження залізничного транспорту

Європейська комісія оголосила, що підтримає 10 пілотних проектів зі створення нових залізничних маршрутів та покращення вже існуючих. Ініціатива також спрямована на просування ефективних та екологічних перевезень відповідно до Стратегії Комісії зі сталої та інтелектуальної мобільності.

У рамках проекту в Єврокомісії хочуть допомогти залізничним компаніям створювати нові денні та нічні міжнародні залізничні сполучення (зазначимо, EuroNight (EN) – тип поїздів європейської залізничної мережі, які відповідають певним фірмовим критеріям за системою "швидкість-комфорт-сервіс". Вони експлуатуються з 1993 року поряд із денними EuroCity).

#ConnectingEurope by train:



These new pilot services will improve cross-border rail across the EU!

10 projects for new & better connections

By day & by night



Find the full list here: https://t.co/ON1hgCtxkz pic.twitter.com/2fPiYXC2u9