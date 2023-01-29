Вражаючі краєвиди. Як проїхатися легендарним експресом у Швейцарії: ціни та маршрут

Чи знали ви, що у Швейцарії ви можете проїхатися маршрутом, який вважається одним із найбільш мальовничих у світі, а поїзд за цим напрямком вважається найповільнішим серед інших – спеціально, щоб ви могли роздивитися пейзажі?

"Льодовиковий експрес" (Glacier Express) – потяг зі скляним верхом, який курсує між Церматтом і Санкт-Моріцом. Проходить одним із наймальовничіших залізничних маршрутів Швейцарії через дивовижні гірські пейзажі та повз об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На експресі пасажири піднімаються на велику висоту до вершини перевалу Оберальп, мчать крізь тунелі повз ряди ялин і ялин по схилах гір. Це незвичайна неспішна подорож потягом, яка може перетворитися на захоплюючу пригоду.

TRAVEL РБК-Україна розповідає цікаві факти про "Льодовиковий експрес".

"Льодовиковому експресу" – понад 90 років

Маршрут "Льодовикового експреса" із Церматта до Санкт-Моріца був відкритий 25 червня 1930 року. Пасажири подорожували в 1-му, 2-му або 3-му класі, а поїзд складався з елегантних салонів, повних людей, які пили та обідали.

До запуску маршруту ці два курортні міста були досить ізольованими й стали популярними лише в останнє десятиліття. Зараз поїзд експлуатується Залізницею Маттерхорн-Готтард (MGB) та Ретійською залізницею (RhB).

Відео: Льодовиковий експрес/Glacier Express у Швейцарії (youtube.com/exploremarco)

291 міст та 91 тунель: де проходить маршрут

Поїздка на експресі триває 7,5 годин і проходить 291 мостом, через 91 тунель і через перевал Оберальп. Вся вузькоколійна лінія протягом великої частини шляху використовує зубчасту систему для підйому на крутих ухилах і для підгальмовування на спуску на зворотному шляху. Працює щодня цілий рік, за винятком листопада. У зимовий сезон кількість рейсів зменшується.

Подорожуючи в напрямку Oberalppass, Glacier Express досягає 2033 метрів над рівнем моря як найвищої точки. Пам'ятки на маршруті:

Місто Сент-Моріц;

Віадук Ландвассер – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

Рейнська ущелина – "Великий каньйон" Швейцарії;

Перевал Oberalppass на висоті 2,033 метрів над рівнем моря;

Найвища точка подорожі Церматт та краєвид на Маттерхорн та інші локації.

Фото: Мальовничі пейзажі на маршруті (instagram.com/glacierexpress.ch)

Фото: Маршрут руху поїзда (wikipedia.org)

Найповільніший експрес у світі

"Льодовиковий експрес" відомий як найповільніший у світі. Його середня швидкість становить 38,6 кілометрів на годину, що мізерно порівняно з TGV POS у Франції, який зафіксував максимальну швидкість на відмітці 570 кілометрів на годину. Або L0 MagLev серії в Японії, який тримає рекорд швидкості в 601 кілометр на годину. Завдяки приголомшливим пейзажам швейцарських гір це точно "плюс": ви зможете зафіксувати все навколо на фото чи відео.

Спадщина ЮНЕСКО. Експрес проходить через 120-річний віадук Ландвассер

Експрес перетинає віадук Ландвассер – міст, побудований у 1901 році. Вид на цю неймовірну споруду просто захоплює дух. З приголомшливим видом на долину внизу віадук зникає в іншому гірському тунелі.

Міст був збудований за проектом Олександра Акатоса у 1901-1902 роках компанією Мюллер і Церледер для Ретійської залізниці, якій належить і зараз. Став символом Альбулабану, що з 7 липня 2008 року є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Довжина мосту - 136 метрів, а висота - 65 метрів. Одним кінцем він впирається у портал однойменного тунелю.

Фото: Віадук Ландвассер (wikipedia.org)

Їжа та напої у автентичному ретро-вагоні

Експрес оснащений панорамними вагонами, є також вагони-ресторани та переобладнаний вагон-ресторан у стилі ретро для пасажирів, які хочуть випити вина та повечеряти.

На момент написання статті обід із трьох страв на борту "Льодовикового експреса" коштує 49 євро. Тарілка дня коштує 36 євро. Алкогольні та безалкогольні напої також доступні за додаткову плату.

Фото: В поїзді є ресторанне меню (instagram.com/glacierexpress.ch)

Ціни на їжу в Glacier Express:

Фото: Приклади вартості меню з ресторану "Льодовикового експресу" (скриншот з сайту glacierexpress.ch)

Ціни за проїзд у "Льодовиковому експресі"

Вартість проїзду залежить від сезону, дальності маршруту, яким ви користуєтесь. А також від того, чи хочете ви замовити кількаденну поїздку з ночівлею в купе поїзда.

"Стандартні" ціни коливаються від 73 швейцарських франків за маршрутом Andermatt – Zermatt у другому класі та до 880 франків за триденний маршрут, який охоплює найбільш мальовничі пейзажі.

Деякі приклади актуальних цін:

Фото: Ціни за проїзд у "Льодовиковому експресі" (скриншот з сайту glacierexpress.ch)

Детальніше про експрес та умови проїзду на ньому читайте на сайті.

Відзначимо, у Швейцарії – одна з найбільш розвинених у світі залізничних мереж та найпунктуальніші поїзди. Залізницею тут можна доїхати практично в будь-який населений пункт країни. Ми розповідали, чим відома швейцарська залізниця і чому вона вважається фактично найкращою у світі.

Також повідомлялося, що Туреччина планує перетворити Стамбул на острів, побудувавши ще один канал уздовж Босфору.