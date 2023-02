По всей Европе. В ЕС запускают 10 масштабных ж/д маршрутов между странами

ЕС запускает 10 проектов по развитию международного железнодорожного сообщения по всей Европе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

Европейская комиссия объявила, что поддержит 10 пилотных проектов по созданию новых железнодорожных маршрутов и по улучшению уже существующих. Инициатива также направлена на продвижение эффективных и экологичных перевозок в соответствии со Стратегией Комиссии по устойчивой и интеллектуальной мобильности.

В рамках проекта в Еврокомиссии хотят помочь железнодорожным компаниям создавать новые дневные и ночные международные железнодорожные сообщения (отметим, EuroNight (EN) – тип поездов европейской железнодорожной сети, отвечающих определенным фирменным критериям по системе "скорость-комфорт-сервис". Они эксплуатируются с 1993 года наряду с дневными EuroCity).

#ConnectingEurope by train:



These new pilot services will improve cross-border rail across the EU!

10 projects for new & better connections

By day & by night



Find the full list here: https://t.co/ON1hgCtxkz pic.twitter.com/2fPiYXC2u9