По всей Европе. В ЕС запускают 10 масштабных ж/д маршрутов между странами
ЕС запускает 10 проектов по развитию международного железнодорожного сообщения по всей Европе.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.
Возрождение железнодорожного транспорта в Европе
Европейская комиссия объявила, что поддержит 10 пилотных проектов по созданию новых железнодорожных маршрутов и по улучшению уже существующих. Инициатива также направлена на продвижение эффективных и экологичных перевозок в соответствии со Стратегией Комиссии по устойчивой и интеллектуальной мобильности.
В рамках проекта в Еврокомиссии хотят помочь железнодорожным компаниям создавать новые дневные и ночные международные железнодорожные сообщения (отметим, EuroNight (EN) – тип поездов европейской железнодорожной сети, отвечающих определенным фирменным критериям по системе "скорость-комфорт-сервис". Они эксплуатируются с 1993 года наряду с дневными EuroCity).
#ConnectingEurope by train:— EU Transport (@Transport_EU) January 31, 2023
These new pilot services will improve cross-border rail across the EU!
10 projects for new & better connections
By day & by night
Find the full list here: https://t.co/ON1hgCtxkz pic.twitter.com/2fPiYXC2u9
Фото: Какие международные маршруты появятся в Европе (twitter.com/Transport_EU)
"Я с нетерпением жду совместной работы с железнодорожным сектором, чтобы сделать эти 10 "пилотов" успешными и вдохновить многих присоединиться к нам", – отметила Адина Валеан, комиссар по транспорту Еврокомиссии.
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Предполагается создание следующих маршрутов и запуск таких поездов:
- Сообщение между Венгрией, Австрией и западной Румынией;
- Сообщение по маршруту Германия – Дания – Швеция с участием SJ (новый ночной поезд Стокгольм – Копенгаген – Берлин и дневной поезд Гамбург – Гетеборг (и, возможно, Осло, в сотрудничестве с DSB и DB), Snälltaget (расширенный ночной поезд Стокгольм – Копенгаген – Берлин), České dráhy (новый рейс Прага – Берлин – Копенгаген, в сотрудничестве с DB и DSB) и Flixtrain (новый рейс Лейпциг – Берлин – Копенгаген – Стокгольм);
- Ночные поезда, в том числе новый ночной поезд Париж – Милан – Венеция;
- Flixtrain, новый рейс Мюнхен – Цюрих;
- WESTbahn, новая линия Мюнхен – Вена – Будапешт, расширение существующей линии;
- Nederlandse Spoorwegen, расширение существующего сообщения Амстердам-Лондон в сотрудничестве с Eurostar;
- European Sleeper, новый ночной поезд Амстердам – Барселона;
- Ferrovie dello Stato Italiane/Deutsche Bahn, новые маршруты Рим – Мюнхен и Милан – Мюнхен; ILSA, новые рейсы Лиссабон – Ла-Корунья и Лиссабон – Мадрид;
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, новые услуги, соединяющие Каталонию и юг Франции.
Фото: Поезд EuroNight возле Цюрихского озера (Wikipedia.org)
План действий ЕС дополняет существующую нормативную и политическую базу ЕС для развития железнодорожного транспорта. Она предоставляет отрасли инструменты, чтобы реализовать эту концепцию, чтобы на рынке появлялись новые игроки и новые услуги.
"Железнодорожный транспорт – один из самых устойчивых видов транспорта, который у нас есть. И все же этот потенциал рискует быть потраченным впустую – на трансграничные поездки приходится всего 7% пути, который проходят именно на поездах. План действий поможет нам сделать железную дорогу более привлекательной для дальних и трансграничных поездок", – сказала Адина Вэлеан, объявляя об инициативе.
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