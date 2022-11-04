Візовий бан. В які країни Європи тепер не можуть потрапити росіяни

Де в ЄС запровадили візові та в'їзні обмеження для туристів з країни-окупанта.

Після численних закликів заборонити російським туристам в'їзд на територію Євросоюзу країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва – разом із Польщею ще 19 вересня стали першими країнами ЄС, які ввели таку заборону.

"Враховуючи військове вторгнення Росії в Україну та викликані цим загрози національній безпеці для країн, Литва спільно з Латвією, Естонією та Польщею прийняли рішення про посилення контролю на в’їзд російських громадян", – повідомили тоді у МВС Литви.

Далі три інші країни опублікували заяви, які підтверджують припинення видачі віз громадянам Росії та заборону в’їзду тим, хто вже мав дійсні візи. Після цього інші країни ЄС, зокрема ті, що мають спільний сухопутний кордон з Російською Федерацією, почали вводити обмеження на в’їзд для російських туристів.

TRAVEL РБК-Україна зібрало інформацію про те, які країни Європи обмежили в'їзд росіянам після країн Балтії та Польщі.

Фінляндія та Чехія закрили кордони для туристів з РФ

Відразу після рішення країн Балтії та Польщі, відчуваючи суттєвий наплив росіян, Фінляндія також пішла на закриття сухопутних кордонів з Росією для туристів.

Міністерство закордонних справ країни оголосило, що з 30 вересня почнуть діяти обмеження на в’їзд росіян на східному кордоні країни, нагадує Schengenvisainfo.com.

Фото: Обмеження на в'їзд росіянам в тій чи іншій мірі запровадили всі країни ЄС, які межують з Росією (скриншот з сайту twitter.com/schengen_info)

"Принциповим рішенням уряду Фінляндія жорстко обмежить поїздки росіян до Фінляндії з туристичною метою. Обмеження в’їзду набувають чинності 30 вересня 2022 року о 00:00 і діють до окремого повідомлення", – йдеться в повідомленні Міністерства.

Влада країни повідомила, що транзитний проїзд через країну для російських громадян з туристичними візами також буде повністю припинений, а прийом заявок на візу буде суворо обмежений.

З 25 жовтня Чехія ввела повну заборону в'їзду для туристів з РФ, які мають дійсні шенгенські візи, видані Чехією або іншими країнами Шенгенської угоди. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліповський заявив, що заборона необхідна, оскільки не можна ігнорувати нещадні бомбардування мирного населення в Україні.

Фото: Обмеження на в'їзд росіян запровадила і Чехія (unsplash.com)

У Бельгії, Данії, Нідерландах і Словаччині призупинили видачу віз туристам

Хоча повної заборони на в'їзд для російських туристів на всій території ЄС не введено, кілька країн вже призупинили видачу всіх типів шенгенських віз. Натомість видають лише візи для гуманітарних цілей або довгострокові для студентів, співробітників і для возз'єднання сімей.

Бельгія призупинила видачу туристичних віз громадянам Росії ще на початку липня цього року. Зараз країна видає візи лише студентам, дослідникам, одноразові робочі візи та візи для молодих людей, які живуть і працюють у приймаючих сім’ях.

Ще раніше Бельгії приймати заявки на короткострокові та довгострокові туристичні візи від росіян припинила Данія. Наразі країна видає візи лише для офіційних візитів. Країна також призупинила дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією 6 вересня 2022 року.

Фото: Бельгія призупинила видачу туристичних віз громадянам Росії влітку 2022 року (unsplash.com)

"До подальшого повідомлення Посольство Королівства Данія в Москві призупиняє прийом заявок на території Російської Федерації для отримання короткострокових віз і посвідок на проживання в Данії, за винятком офіційних візитів", — йдеться у повідомленні дипвідомства.

Нідерланди 27 квітня призупинили видачу короткострокових віз громадянам Росії після того, як співробітники їх посольства були оголошені персонами нон-грата в Росії. Однак країна все ще розглядає заявки на отримання віз з гуманітарних міркувань і видає дозволи на тимчасове проживання.

"У результаті рішення російської влади оголосити персонал консульства Нідерландів у посольстві в Москві персоною нон-грата, МЗС Нідерландів змушений був призупинити видачу звичайних шенгенських віз", — пояснюють у посольстві Нідерландів в Росії.

Словаччина також не приймає заяви на отримання туристичних віз від громадян Росії. Оформлення візи допускається лише для окремих категорій громадян та в екстрених випадках.

Німеччина та Словенія посилили візові умови

Німеччина все ще видає візи російським туристам, але зараз до їх отримання діють досить жорсткі обмеження. Німеччина скасувала угоду про спрощення візового режиму з Росією, її влада також запровадила нову вимогу для отримання візи – підтвердження банківського рахунку з "перевіреного банку" в ЄС.

Аутсорсингова компанія VisaMetric нещодавно попередила російських клієнтів, що для заявки на отримання шенгенської візи в Німеччину прийматимуться лише банківські виписки з перевіреного банку, який працює в ЄС.

Фото: Німеччина вимагає від росіян підтвердити рахунок у надійному банку ЄС (unsplash.com)

"Можуть розглядатися лише актуальні виписки, видані на ім’я заявника з перевіреного банку, що працює в державах-членах ЄС. Документ повинен містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку/рахунках. Заявник має надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні три місяці", – йдеться в повідомленні VisaMetric Німеччини.

Словенія видає візи громадянам Росії тільки за наявності дійсного авіаквитка на прямий рейс до країни. Квитки на потяг або автобус як доказ подорожі не приймаються. Однак при цьому Словенія, як і решта країн ЄС, закрила своє небо для польотів з Росії.

Кіпр скасовує спрощений візовий режим з РФ

Влада Кіпру оголосила, що у країні більше не застосовуватимуться спрощені правила для громадян росії, які звертаються за туристичними візами. Так, з 1 грудня країна почне стягувати повну плату за оформлення туристичних віз із росіян, які раніше були звільнені від візових зборів.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності наступного місяця, власники російських паспортів повинні будуть заплатити 80 євро при оформленні туристичної візи, за дітей віком від 6 до 12 років - 40 євро. Таке рішення ухвалене через призупинення угоди між ЄС та Росією про спрощений візовий режим 12 вересня.

На Кіпр, який не входить до шенгенської зони, без національної кіпрської візи можуть вʼїжджати росіяни, які мають шенгенські візи або багаторазові національні візи Румунії, Хорватії чи Болгарії.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мобілізація впливає на цивільну авіацію в Росії.

Також у Нідерландах продовжили термін перебування українців до березня 2024 року.